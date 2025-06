Incertidumbre en el conflicto docente

El paro de Unter, la disputa inédita entre ATE y UPCN pidiendo sanciones para Asspur, el resurgir de la Mesa de Salud, dan muestras de que los gremios dominaron la semana en Río Negro, a excepción de las expresiones en las calles por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que también tuvieron su réplica provincial.

Unter cumplió su primer paro del año contra la política salarial de Alberto Weretilneck y ahora hay incertidumbre hacia dónde y hasta dónde llegará el conflicto porque por ahora el Gobierno no dio señales de retomar la paritaria.

El Ejecutivo mostró sus garras hacia el sindicato al reprochar el momento de la medida de fuerza en medio del diálogo paritario abierto y señalar una motivación política de fondo, por el inicio del proceso electoral del sindicato que debe renovar autoridades este año. Se aplicarán descuentos, por eso el nivel de adhesión bajó en la segunda jornada de las 48 horas, ya que muchos docentes optaron por plegarse un solo día, admitieron referentes gremiales.

Internamente en Unter seccionales opositoras presionaban hace tiempo por acciones que demuestren el poder de fuerza de uno de los gremios que tiene más afiliados e historia combativa en Río Negro.

Tras el paro y con un nuevo Congreso Extraordinario convocado para el martes -en el que se incluye en el temario la definición de la junta electoral provincial para iniciar el cronograma rumbo a octubre- las seccionales completarán mañana sus asambleas para resolver con las bases las acciones a seguir si se mantiene el escenario actual, sin nueva negociación. Una medida de fuerza antes de la pausa del receso invernal es una alternativa que evaluarán.

Hace menos de diez días el plenario de secretarios generales rechazó primero una oferta de aumento del 1% para los meses de junio, julio y agosto, sin recomposición del acuerdo cuatrimestral anterior, que en términos lineales de ese plazo quedó por debajo de la inflación oficial. Ya venían con la presión del paro de 48 horas resuelto, aunque sin fecha.

Y luego, a pesar de haber rechazado pasar a un cuarto intermedio para el viernes, los paritarios de Unter se volvieron a sentar con la ministra Patricia Campos y nuevamente rechazaron la propuesta: esta vez compuesta por un bono por única vez a pagar el próximo viernes y sumas fijas con los haberes de julio y agosto.

A ATE la nueva oferta le cerró. El sindicato de los estatales demostró ser proclive a las sumas fijas para tener mayor impacto en el bolsillo de los trabajadores que tienen los salarios más bajos y al mismo tiempo puso en agenda el regreso de la Mesa de Salud, que inmediatamente se concedió y tiene punto de encuentro el miércoles, por primera vez en la gestión del ministro Demetrio Thalasselis.

A esa instancia sectorial para tratar los temas inherentes a los hospitalarios, UPCN no acudirá y mantiene su línea desde que la exministra Ana Senesi inició esta mesa.

Sí estará Asspur, el gremio de la salud que no sale de su asombro por una actitud antisindical sin precedentes de sus colegas estatales mayoritarios que en la Mesa de la Función Pública pidieron sanciones por hacer paros en los hospitales, al entender que no tenían legitimidad sindical para convocarlo. El sector que conduce Cesira Mullally salió a recordar su inscripción gremial lograda en 2023 y pedir una retracción que hasta ahora no llegó. El vínculo entre estos gremios se tensó aún más y -simultáneamente- se vio una llamativa coincidencia entre los estatales, que también mantienen sus rencillas.