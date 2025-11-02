La carrera al 2027 está en marcha

El resultado electoral de hace una semana aceleró las pretensiones para la gobernación 2027. Con la derrota del gobernador Alberto Weretilneck, que no fue candidato, pero le puso el cuerpo y alma a la campaña de Juntos Defendemos Río Negro, en la oposición emergen las ilusiones.

El oficialismo provincial se quedó afuera del Congreso. Su incursión en la sala de debate nacional fue corta, solo seis años. En 2019 llegaron los primeros representantes, cuando el propio Weretilneck fue candidato a senador, luego de quedar vedado por la Corte Suprema a una re-reelección. Antes, en 2017, JSRN no llegó a probar suerte al desistir de presentar en las generales a Fabián Gatti luego del magro resultado de las PASO y en 2023 no logró renovar la banca de Luis Di Giácomo, quedó cuarto.

A diferencia de la elección de medio término en 2021, que tuvo un triunfo holgado para Agustín Domingo, el mensaje provincialista esta vez no se metió en el análisis del electorado.

Tras el resultado, el candidato a senador Facundo López se inclinó por ver el vaso medio lleno: valoró que se “metieron en una pelea de tercios” al quedar a solo tres puntos del primero, con el 26,3% de los votos; pero el resultado golpea al gobernador que se puso al frente de la campaña en una apuesta ‘a todo o nada’.

¿Se trastoca el proyecto de continuidad? Por ahora el referente que mejor expresa la mirada del mandatario, el legislador López, intenta aplacar el desánimo y repite que no tiene injerencia el resultado del domingo y trabajarán para fortalecer la propuesta para el 2027. Weretilneck tiene en su poder la firma para anticipar las elecciones en la Provincia lo que más pueda y alejar el fantasma de un nuevo efecto de la nacionalización del debate.

En dos años pueden pasar muchas cosas dentro del oficialismo, que como primera medida deberá resolver si dará una batalla más en las urnas su máximo líder o se anticipará el paso a un sucesor.

En la vereda de enfrente, Aníbal Tortoriello rápidamente se anotó para el 2027, algo que no ocultó aún antes de la campaña. Puso el foco en el apoyo a “su figura” y tendrá esa diferencia de votos que lo hizo ganar en su categoría como su mejor carta para mantenerse en la alianza libertaria y si no funciona, el plan B está ordenado: tiene habilitado su propio partido, Creo. Un escollo que sobrepasar es la causa Techo Digno por la que está imputado, el resultado del juicio -que podría darse el próximo año- es un condicionante por la ley de Ficha Limpia que se aplicará por primera vez en las elecciones de 2027.

Lorena Villaverde con su meteórica instalación en la esfera política rionegrina, a dos años de haber irrumpido en el Congreso (ahora electa senadora), se consolidó como la referente de LLA, y el ataque a su figura en la campaña parece no haberla afectado. Aunque mantiene cautela en público respecto al futuro, también tiene proyecto para dentro de dos años.

Martín Soria, el otro ganador de la jornada, puso de inmediato en agenda, la misma noche de su triunfo, el “camino a la gobernación” de su hermana María Emilia. Destacó la “unidad” del peronismo y levantó la figura del senador Martín Doñate en ese acuerdo. Cuentan en el lado del haber que Fuerza Patria ponía en juego dos senadores y no solo los mantuvo, sino que sumó una diputada (Adriana Serquis), luego de haber quedado afuera en 2021, casualmente con Ana Marks, que ahora ingresa al Senado. Pero los resultados no fueron holgados como esperaban y perdió en el conjunto del Alto Valle. Lo que sí resultó es el eje Roca-Bariloche en la fórmula para el triunfo.

En el camino quedan los interrogantes de los “excluidos” de ese acuerdo y allí aparece la barilochense Silvina García Larraburu cuyo destino se desconoce a partir del 10 de diciembre.

Pedro Pesatti, otro desplazado, pero del oficialismo provincial, fue reivindicado por Soria y habría contactos que podrían acercar al vicegobernador nuevamente al partido de sus orígenes, el peronismo.

La carrera está en marcha.