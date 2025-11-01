Finalizó el escrutinio en Río Negro: Soria, de Fuerza Patria, venció por 2.259 votos a la libertaria Villaverde

Los votos en Blancos en Diputados triplicaron a sus similares para el Senado. Foto: Marcelo Ochoa.

El escrutinio definitivo de la elección al Congreso concluyó y ratificó el triunfo de Fuerza Patria en la disputa al Senado por 2.259 votos frente a la Libertad Avanza, quedándose con las dos bancas a la Cámara Alta.

A Diputados, la victoria recayó en la propuesta libertaria que aventajó por 18.246 votos a la alianza antimileista. En este tramo, el voto «Blancos» triplicó a su equivalente en la Cámara Alta.

Este sábado, la Junta Electoral oficializó el resultado de la elección para la renovación de cinco bancas al Congreso de Río Negro: tres senadores y dos diputados.

El escrutinio judicial confirmó la elección al Senado de Martín Soria y Ana Mark, por Fuerza Patria, y Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, y para Diputados fue reelecto Aníbal Tortoriello, de LLA, y Adriana Serquis, de FP.

En relación a los cortes, Soria logró 10.922 más en el Senado que los candidatos a Diputados de Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza revirtió la tendencia para la Cámara Baja, venció Tortoriello y se distanció con 9.583 votos de la propuesta senatorial, encabezada por Villaverde. Juntos obtuvo 8.645 votos más al Senado que en Diputados.

El número definitivo de votantes -con votos en el exterior y personas privadas de su libertad- llegó a los 426.896, arrojando una asistencia del 69,41%. Esta participación fue de las más bajas registradas en la Provincia. Por caso, en la parlamentaria del 2021, ascendió al 71%.

El escrutinio provisorio finalizó con una ajustada ventaja en favor de FP sobre LLA al Senado que generó atención en la resolución final por el triunfo y, eventualmente, la segunda banca para la mayoría. Faltando cargar 11 mesas, la propuesta libertaria estaba a 2.201 votos de la alianza antiMilei. Un triunfo de LLA ubicaba en la Cámara Alta a Villaverde y Enzo Fullone, relegando a Mark. Eso no ocurrió porque FP mantuvo la diferencia y se amplió a 2.259 votos.

Juntos quedó tercero a 12.635 votos del segundo, que era la posición para acceder a la banca de la minoría para Facundo López.

El martes se inició el escrutinio definitivo en la Justicia Federal. Foto: Mauricio Martin.

Los números y porcentajes válidos finales para el Senado posicionaron a Fuerza Patria (Soria-Mark) primera, con 124.233 votos (29,94%), seguida por La Libertad Avanza (Villaverde), con 121.974 (29.40%). Tercero se ubicó Juntos, con 109.339 (26,35%).

El PRO (Juan Martín) se posicionó en cuarto lugar, con 18.759 votos (4,52%), mientras que en el quinto lugar finalizó el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (Alhue Gavuzzo), con 13.322 respaldos (3,21%). Primero Río Negro (Ariel Rivero) fue sexto, con 11.991 votos (2,89%), y cerró el Movimiento al Socialismo (Mónica Martín), con 4.963 apoyos (1,20%). Los votos en Blancos sumaron 10.305 (2,48%).

Finalmente, la cantidad de expresiones nulas para la Cámara Alta llegó a 13.010, que no marca disparidad con sus similares en Diputados, que fueron 10.733.

En cambio, los “Blancos” al Senado representaron un tercio de ese voto en Diputados, que fue de 32.858 (7,88%).

El mayor caudal en Diputados correspondió a La Libertad Avanza (Tortoriello), con 131.557 votos (31,54%), seguido por Fuerza Patria (Serquis), con 113.311 (27,16%). Esa brecha fue de 18.246 votos. Tercero, Juntos (Juan Pablo Muena), con 100.694 (24,14%).

El Frente de Izquierda (Paula Gramajo) se colocó en el cuarto lugar, con 11.922 (2,86%), y quinto Primero Río Negro (Facundo Villalba), con 11.222 (2,69%). El PRO (Marta Lacour) fue sexto, con 10.538 (2,53%) y el MAS (A. Añazco Nieto) finalizó séptimo, con 5.061 (1,21%).