En un fallo de gran relevancia para los derechos constitucionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió que Facebook debe brindar información que permita identificar a los titulares de cuentas anónimas utilizadas para difundir publicaciones que afectan derechos fundamentales. También ordenó eliminar las publicaciones cuestionadas, si todavía permanecen disponibles.

La decisión surgió a partir del reclamo de un estudiante universitario que denunció haber sufrido un escrache en Facebook e Instagram, donde fue acusado de conductas abusivas mediante publicaciones que incluían su fotografía. El afectado sostuvo que esas publicaciones perjudicaron su reputación, su vida social y su actividad académica, y que desconocía quiénes administraban las cuentas.

Los cinco puntos centrales del fallo

Facebook debe proporcionar información sobre las cuentas anónimas.

La Corte ordenó a Facebook Argentina SRL informar la identidad de los titulares de las dos cuentas y todos los datos que le resulte posible obtener para identificarlos. Entre los datos solicitados figuran correos electrónicos, direcciones IP, fechas, horarios y dispositivos utilizados. La orden se limita a la información que pueda obtenerse.

La Justicia puede ordenar eliminar publicaciones que vulneren derechos.

El tribunal dispuso la eliminación de las URL identificadas en la demanda, en caso de que los contenidos continúen disponibles en Facebook o Instagram. No se trata de una autorización general para eliminar cualquier publicación cuestionada: la decisión responde a las circunstancias del caso.

La libertad de expresión tiene límites.

La Corte destacó que las redes sociales son fundamentales para el debate público, pero recordó que la libertad de expresión no es absoluta. Debe convivir con el respeto al honor, la intimidad, la imagen y el derecho de defensa.

El anonimato no puede impedir el derecho de defensa.

Los jueces reconocieron la importancia del anonimato para denunciar situaciones de violencia de género. Sin embargo, consideraron que no puede llevarse al extremo de impedir que una persona señalada públicamente pueda defenderse.

La participación social no convierte automáticamente a alguien en figura pública.

La Corte sostuvo que participar en movimientos sociales o manifestaciones no significa perder la protección de la vida privada. Rechazó que la militancia universitaria del estudiante justificara, por sí sola, tratarlo como una personalidad pública.

¿Qué significa esta sentencia para los usuarios de redes sociales?

El fallo es un antecedente importante para quienes sufren escraches digitales y desconocen la identidad de quienes los publican. Su principal mensaje es que el anonimato en Internet no constituye una protección absoluta frente a reclamos judiciales y que las plataformas pueden ser obligadas a colaborar con la identificación de titulares de cuentas.

La Corte no determinó si las acusaciones difundidas eran verdaderas o falsas. Tampoco condenó a Facebook a pagar una indemnización ni estableció su responsabilidad civil por el contenido publicado. La obligación impuesta consistió en colaborar con la identificación de los titulares y posibilitar la eliminación de las publicaciones señaladas.

La sentencia busca equilibrar la libertad de expresión, la protección de quienes denuncian hechos de violencia y el derecho de cualquier ciudadano a defender su honor, su intimidad y su reputación.

El “leading case” de Argentina “Ponzetti de Balbín contra Editorial Atlántida” del año 1984, resolvió proteger el Derecho a la Intimidad frente al Derecho de Libertad de Prensa. Si bien son 2 derechos constitucionales, todos los derechos tienen un límite. Este fallo de la CSJN que se enseña en todas las facultades de derechos, dijo que la revista Gente, violó el Derecho a la Intimidad del recordado político del radicalismo Ricardo Balbín, cuando fue fotografiado moribundo y en sus horas finales, internado en terapia intensiva en la clínica Ipensa de La Plata. Esa foto fue publicada por la revista Gente con el título «Balbín agoniza», apenas un día después de su fallecimiento, ocurrido el 9 de septiembre de 1981.

Ahora vivimos y nos informamos o nos expresamos en las redes sociales. Y el Derecho a la libertad de expresión con este fallo épico, también tiene un límite y el anonimato no puede dar luz verde para afectar el Derecho al Honor y al Derecho a la Imagen. Caso Cerrado

Fuente: “C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data”, sentencia del 23 de septiembre de 2026, expediente FLP 7640/2019/CS1.

*Abogado especializado en Derecho Informático (Matrícula 2052).