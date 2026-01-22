La IA y su futura dependencia de la energía nuclear

Carlos Christian Sueiro*

La era digital en sí misma, disparó el consumo eléctrico mundial con su entorno digital distribuido conformado por: internet (Web 2.0 de interacción y Web 3.0 de internet de las cosas), la computación de la nube (Cloud Computing), la economía colaborativa , las criptomonedas, las plataformas comerciales las redes sociales, mensajería instantánea.

Solo para tener una noción de cuál es el nivel de consumo energético del cual hablamos, el minar Bitcoin al año, consume tanta energía como la que consumen anualmente Finlandia o Francia.

El mantener funcionando la nube (Dropbox, Google Drive, iCloud, Skydrive, OneDrive, Huawei Cloud, Amazon Web Service, etc), insume el 2% del consumo mundial anal; mientras que mantener activa internet, conlleva con consumo equivalente al 7% del consumo mundial anual de energía.

Sin embargo, estos consumos se dispararán con la activación masiva de centros de datos necesarios para el mantenimiento permanente en funcionamiento de asistentes de inteligencia artificial general.

Consumo energético global

El empleo de sistemas de procesamiento de lenguaje natural (PNL), la utilización de redes neuronales (Machine Learning), redes neuronales profundas (Deep Learning), transformers, implica tener gran cantidad de centros de datos activos y en funcionamiento permanente; lo que requiere una provisión energética sin precedentes en la historia de la humanidad.

Los centros de datos para el funcionamiento permanente de los asistentes de IA, requieren de una capacidad de potencia energética que se mide en GigaWatts (GW).

Por ejemplo, el Estado de Virginia en los Estados Unidos de América posee uno de los principales centros de datos que brinda asistencia en inteligencia artificial a América del Norte y Europa. Estos centros de datos hoy consumen 6,2 GW.

La Agencia Internacional de Energía (AIE), registra que a nivel mundial los Estados Unidos de América posee un 45% de la energía global, mientras la República Popular de China un 25% y la Unión Europea un 15%.

En esta carrera tecnológica basada en la IA y la automatización global por medio de la robótica, se estima que para el año 2028, el consumo mundial de energía por parte de los centros de almacenamiento y procesamientos de datos a inteligencia artificial, será de entre 325 a 580 TeraWatts por hora (TWh).

Para tener una noción de lo que estos valores representan, España consume 255 TWh por hora al año.

Este nivel de consumo energético lleva a pensar que solo reactivando centrales nucleares puede mantenerse en funcionamiento los asistentes de IA.

Opción energética barata y accesible

Los Estados Unidos de América, como primera potencia económica mundial hasta 2030, no está dispuesto a perder tiempo en la carrera por la IA y hay ha comenzado la reapertura de viejas centrales nucleares y la construcción de nuevas.

La República Popular de China tampoco está dispuesta a ceder en esta contienda, teniendo en cuenta que le disputa el poderío global a EE.UU.

Mientras tanto, Bill Gates, el ex cofundador de Microsoft y figuras como Sam Altman de OpenIA, han comenzado los estudios e investigaciones para el desarrollo de Pequeños Reactores Modulares o en inglés Small Modular Reactor (SMR). Sin embargo, ellos no estarán disponibles a corto plazo.

Lo cierto, es que la era de la IA está comenzado a exhibir un fuerte impacto ambiental que durante mucho tiempo trató de maquillarse con frases y slogans tales como que la era digital conllevaba a la despapelización y una reducción de la deforestación indiscriminada.

Es claro, que la sociedad de la cuarta revolución industrial (4.0) requiere de la IA y elevados suministros energéticos; sin embargo, resulta vital el desarrollo y evolución de energías renovables a gran escala.

* Profesor de Criminalidad informática, Doctor en Derecho Penal, Especialista en Derecho Penal y Abogado con Diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires (UBA).