“IA en casa”, claves para acompañar a las infancias en el uso de la inteligencia artificial

“IA en casa”, la primera guía para que las familias acompañen el uso de la inteligencia artificial en la infancia y la adolescencia. Foto: Matías Subat

La inteligencia artificial (IA)ya está en nuestras vidas. Y también en la de nuestros hijos, sobrinas y nietos. Lo está en la vida de Sofía que tiene 15 años: “Cuando estoy aburrida, le pregunto cosas personales a ChatGPT. Me dijo que si fuera humana le gustaría ser chica. Así que le hablo como su fuera una amiga más, le digo: “Hola, Chati ¿Cómo estás?”.

También en la de Morena de 16: “Me gusta hacerle preguntas a la IA, preguntas aleatorias que me vienen a la cabeza, por curiosidad. Preguntas sobre juegos, cuánto calentar algo en microondas, qué puedo hacer si tengo tales ingredientes en mi casa, o cualquier cosa en mi vida”.

Y en la de Martín de 14 años: “En Lengua me habían pedido que escribiera un cuento y le pedí a la IA que me fuera dando ideas y me fuera corrigiendo lo que yo escribí”.

Las infancias ya incorporaron a la IA en su día a día: hacen tareas, crean imágenes, canciones, editan videos y hasta conversan con chatbots como si fueran amigos. Entre el asombro, la preocupación y la ambivalencia son muchos los adultos que se preguntan ¿Qué hacer con la IA en casa? ¿Cómo abordarla? ¿Debemos preocuparnos?

A raíz de esas preguntas y dudas Chicos.net, una ONG que acompaña desde 1998 a niños y niñas en el mundo digital, organizó una serie de focus group para entender qué piensan, qué saben, qué quieren saber, qué necesitan los padres y las madres respecto a la IA y las infancias.

De esos encuentros con padres y madres, Chicos.net se encontró con el siguiente escenario: el 22,5% contó que su mayor inquietud era que los chicos no usen la IA con pensamiento crítico; el 18,9% que pierdan habilidades cognitivas y el 18% que se expongan a la desinformación.

En base a todas esas inquietudes, tomando estos datos como punto de partida, Chicos.net creo una guía con recomendaciones y señales de alerta para el uso de IA en la vida cotidiana. La guía se llama “IA en casa” y está disponible: eniaencasa.org

“La evidencia señala la importancia de la intermediación parental del acompañamiento de padres y madres para la educación digital de los chicos. Cuando eso está los indicadores son mucho mejores”, cuenta la directora de Chicos.net Mariela Reiman. Y suma: “A diferencia de los sondeos que hacíamos hace 15 años cuando surgieron las redes sociales, ahora los padres se ven a sí mismos como responsables de la educación digital de sus hijos y esto es muy valioso, es un terreno fértil para todo lo que queremos lograr”.

Entre las inquietudes que encontraron en el sondeo Reiman destaca que los padres se sorprendieron mucho al descubrir que sus hijos ya estaban usando hace bastante la IA y especialmente para las tareas escolares. Y además surgió mucho la ambivalencia de si la IA es algo bueno y que van a necesitar para su futuro o si es algo malo que deberían tener cuidado y que hay que prohibir.

Para Reiman prohibir no es la solución. “Cuando prohibimos, no hablamos”, dice, “tapamos los riesgos reales. Acompañar a los chicos en el uso de las herramientas de inteligencia artificial es clave, porque si no cuando terminen la secundaria o cuando ya tengan cierta autonomía no van a tener los criterios y las herramientas necesarias. En ese sentido no estamos a favor de prohibir, si no de promover una autonomía, pero progresiva y criterioso”.

La guía “IA en casa” apunta a poder comprender cómo los niños, niñas y adolescentes usan estas tecnologías y qué lugar ocupan en sus vidas. E incluso no se limita a advertir sobre riesgos, sino que propone herramientas concretas para aprovechar la IA como motor de creatividad, curiosidad y aprendizaje. Es una invitación a los adultos a abrir conversaciones y a evitar miradas binarias que reduzcan el debate a permitir todo o prohibir todo.

“Prohibir va de la mano de la trampa, que en el contexto de inteligencia artificial es lo que queremos evitar”, sigue Reiman, “no queremos que la inteligencia artificial se asocie a desconfianza, sino todo lo contrario. Es un momento en el que hay que promover la transparencia y la conversación. ¿Para qué vamos a usar la inteligencia artificial? ¿Para qué en la escuela? ¿Para qué la vamos a usar en el contexto social? Son conversaciones que hay que tener. Si la prohibimos, le cerramos la puerta a todas esas reflexiones”.

La guía también invita a los adultos a revisar sus propias prácticas. “En Chicos.net decimos que esto que está pasando con la tecnología, este uso excesivo, es algo que nos tenemos que preguntar todos. El diseño algorítmico es algo que tenemos que entender todos y preguntarnos ¿Por qué nos afecta a chicos y grandes?”, reflexiona Reiman.

Y cierra: “Pensemos que el diseño de las plataformas no está pensado ni para chicos ni para educación. Y en general los chicos son los primeros en adoptarlas, en apropiarse. Entonces ahí tenemos que acompañar, entendiendo que estamos viviendo en una sociedad extremadamente digitalizada que nos afecta a todos. Y que el modelo que damos como adultos es importantísimo”.