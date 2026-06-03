La “Ilustración oscura” que busca gobernar Occidente

Nick Land y Mark Fischer

Para los interesados en entender cuáles son las ideas y la moral que campea en Occidente en estos tiempos, sobre todo si se trata de los que piensan los que moldean nuestras opiniones, emociones y privacidad, se extiende una tendencia que se denomina “La Ilustración oscura”. El nombre tiene su origen en el libro del filósofo inglés Nick Land el cual sostiene la teoría del aceleracionismo, que propone abandonar completamente el humanismo y el colectivismo para ir a fondo con el capitalismo para destruirlo a través de la deshumanización y eliminación completa del Estado. La idea es que luego del colapso la tecnología y el ser humano se unifiquen para lograr la evolución a través de un gobierno tecnocrático, lo que significa que la máquina gobierne las sociedades.

Se trata de un conjunto de teóricos vinculados a las empresas del denominado sistema de Silicon Valley, una zona cercana a San Francisco en los EE.UU. donde desde hace casi tres décadas se asientan las principales tecnológicas de ese país. En este grupo ultrarreaccionario se encuentra el teórico Curtis Yarvin, quien utiliza el habitualmente el término repetido por el presidente Milei: “marxismo cultural” afirmando que “la democracia es un sistema fallido y corrupto” sostenido por lo que denomina “la catedral”, una casta de medios de comunicación, universidades, intelectuales y políticos cuya función es moldear a la gente hacia el progresismo y la corrección política.

Afirma que el voto universal se encuentra afectado por masas desinformadas y manipulables, debiendo votar solo los capacitados que producen y tienen capacidad económica. También en ese grupo se encuentra Peter Thiel, que inició todas sus empresas tecnológicas con recursos provenientes del fondo de inversión IQT de la CIA norteamericana.

La principal es Palantir, que tiene por objeto moldear e interpretar las conductas y emociones de quienes navegan en la red, a través de un sistema de procesamiento masivo y acelerado de datos que los recoge, interpreta y siguiere decisiones. Esta empresa es parte de los sistemas de inteligencia de EE.UU, Inglaterra, Ucrania, Israel, entre otros, y opero en las decisiones de ataque de objetivos en los conflictos de Gaza e Irán, donde por cierto lo que murieron fueron principalmente mujeres y niños.

Recientemente estuvo varios días en la Argentina donde adquirió una mansión en la ciudad de Buenas Aires, y según alguna información publicada en medios digitales, campos en la Patagonia. Además obtuvo un acuerdo con el Estado para vender su sistema de inteligencia, aunque los legisladores que pidieron informes a través del Congreso no han recibido contestación alguna. Thiel afirma que la competencia genera violencia y ello destruye valor y dado que el objetivo de la empresa generar valor, solo el monopolio asegura valor permanente. Thiel publicó un escrito titulado “la educación de un libertario” (2009 ) donde afirma que no cree que la democracia y la libertad sean compatibles, dado que la política enloquece a la gente, por lo cual el voto no tiene mucho sentido. Entre el año 2025/6 se ha dedicado a dar conferencias sobre el anticristo, que serían las personas que no permiten el avance de la sociedad, que advierten sobre el colapso climático global o promueven la religión islámica o el comunismo global, por lo cual solo un gobierno mundial puede ordenar las sociedades.

Existen otros que formulan estas ideas donde el transhumanismo resulta central en estas personas (nuestra opinión en esta columna “el ultimo ser humano “6/6/23 ) como Elon Musk, el dueño de X, Tesla, Space X y Neuralink, proyectos estos dos últimos financiados por el departamento de defensa de los EEUU dado que Musk es el principal contratista del Estado. Neuralink trabaja en las interfaces cerebrales a través de sistemas informáticos, bajo el lema de contribuir a corregir discapacidades neurológicas , pero bajo el objetivo final de conectar la conciencia de los seres humanos a un ordenador central obteniendo el dominio definitivo de los “conectados”.

Fue funcionario de Trump a cargo de eficiencia gubernamental, donde en pocos meses despidió cerca de 30.000 empleados públicos hasta que su pretensión de colocar al director de la NASA (Space X es el principal contratista) le hizo abandonar el gobierno. Se trata del amigo de nuestro presidente, a quien reconoció haberle pedido que le regale un Tesla, mientras él le regaló una motosierra plateada, con la que cortó los recursos a millones de argentinos y al Estado nacional. Musk hace algunos días en el marco de la “Cumbre de Movilidad Inteligente” en Israel dijo que a veces el precio de la paz puede ser demasiado alto y requerir demasiada represión al pueblo, pero este es el precio para un mundo sin conflictos.

Salvando las distancias intelectuales con el presidente, estos son los multimillonarios que gobiernan, o buscan gobernar, Occidente.

* Abogado, docente de la facultad de Economía de la Unco.