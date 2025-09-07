La mirada en Buenos Aires y el trato quebrado

El gobernador neuquino Figueroa llegó a Bariloche para acompañar a Weretilneck en un acto de campaña donde se resaltó la estrategia patagónica. Foto: Gentileza.

Vota hoy Buenos Aires, y Río Negro está atento a lo que resulta. El oficialismo provincial se preocupa por un triunfo de significativa ventaja de Fuerza Patria, porque modificaría ánimos para octubre. Alentaría, calcula Weretilneck, a que el antikirchnerismo traslade sus votos masivamente a La Libertad Avanza. Generaría la tan temida polarización. Por eso, Juntos contuvo -hasta ahora- su campaña, salvo un acto el viernes en Bariloche con el mandatario neuquino Rolando Figueroa en favor del mensaje patagónico. El resto sigue atado al ajetreo gubernamental.

Un equipo de Move Group, del consultor Derek Hampton, inició la última semana una encuesta presencial, con el modelo de la Boleta Única. Weretilneck cree que entonces tendrá una aproximación mejor al pulso electoral.

La libertaria Lorena Villaverde tiene sus mediciones y en Río Negro también aparece una merma. Juan Martín se entusiasma con que el PRO capte esa fuga.

La diputada recorre la Provincia y lo hace con un nuevo mandato nacional: cargar contra Fuerza Patria y favorecer la polarización, ignorando al oficialismo.

La Libertad Avanza intenta aunar alguna acción de campaña, a partir de que la lista reúne a indisimulables y declarados rivales. Son Villaverde y Enzo Fullone, ambos para el Senado, y Aníbal Tortoriello, cabeza en Diputados. Cada uno ya remitió planes individuales a la Casa Rosada, y sus moradores se alertaron.

. Lo de Tortoriello no sorprendió; siempre repitió su plan por la gobernación del 2027, como también anhela Villaverde. Ella ya aplicó su poder y sacó de la Tesorería partidaria a Fullone. No hay olvido de sus pasos para perjudicarla.

El peronismo se esperanza con un triunfo bonaerense y su estímulo electoral, aunque, en principio, se concentra en su núcleo duro. Ese respaldo pleno, entienden, le garantiza un expectante lugar en un escenario de tercios. Recuerdan que obtuvo casi un 27% en el 2021 cuando registró su peor performance, quedando tercero y sin diputado. Así, Martín Soria sale inicialmente a la captura de votos peronistas y lo hace con su tradicional discurso mordaz y acusatorio a Villaverde.

El oficialismo desatiende un conflicto latente. Se quebró definitivamente el vínculo entre el gobernador y su vice. Esa conjunción habría cumplido recientemente 12 años y se selló cuando Pedro Pesatti ascendió a la presidencia de la Legislatura, apoyado por Weretilneck y desplazando al pichettista Ariel Rivero. Era el enlace con el peronismo y el viedmense acusa hoy al gobierno de que se desperoniza.

Pesatti pasó del desengaño al enojo desbordado y Weretilneck dejó el modo de espera para recluirse en la indiferencia.

El mandatario desalentó cualquier idea de acercamiento que le insinuaron. Corrieron 48 jornadas del fatídico día cuando el vice se anotició del “veto” a su candidatura y que Facundo López era el elegido para encabezar la lista de JSRN.

La charla fue áspera, aunque lo más duro por parte de Pesatti serían los mensajes que horas después envió al gobernador. Llegaría, al otro día, la revelación y la crítica pública del mandamás de la Legislatura. Luego se silenció y repitió que esperará el desenlace electoral de octubre. ¿Será así? El miércoles, lejos de Viedma, hizo publicaciones en las redes con duros juicios por posturas y prácticas que, sin referencias, bien encajan en el oficialismo provincial.

Weretilneck clausuró casi el tema cuando cotejó lealtades y no detectó deserciones entre intendentes y legisladores. Ni tampoco cambios en la Legislatura. Ahí supo del poder de fuego enfrente.

Ayer se inauguró el Memorial de Malvinas en Bariloche. El acto reunió a múltiples actores políticos, pero el vice no asistió, a pesar de su adhesión a la causa y de que el municipio preveía su presencia.

La lejanía quedó más expuesta.