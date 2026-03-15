La tentación de la intendencia

Es curioso, pero la ciudad de Neuquén empieza a aparecer para sectores opositores como el premio mayor a ganar en las elecciones del 2027. No es que no hayan salido dirigentes, como hizo la propia Nadia Márquez, a anticipar su interés de ir por la gobernación, pero el municipio que hoy conduce Mariano Gaido, que no tiene posibilidad de reelegir el año que viene, se ve acaso más alcanzable o hasta deseable que el manejo de la Provincia.

Ya hay candidateables que recorren comercios, pescan en el río de los indignados contra las tasas y los impuestos, mientras el intendente confía en su plan de obras “por todos lados”.

Pero es la Avenida Mosconi la que actuará de principal plataforma electoral para que el oficialismo de Primero Neuquén intente retener la intendencia. Gaido confía en dos cosas: en que la parte vial, es decir, el asfalto, esté terminada para noviembre; y en que esta epopeya, que describe como “abrirse el corazón al medio”, lo hará pasar a la historia. Para muy bien o para muy mal.

Por eso la idea de anticipar la elección del año que viene a febrero empezó a perder fuerza en el último tiempo. “La gente tiene que tener tiempo de entender la obra y disfrutarla”, sugieren desde el municipio.

A Gaido le fue bien con la elección en septiembre, en el 2019, aunque también en abril, cuando se vio obligado a coincidir con las provinciales para ayudarle a Marcos Koopmann con su candidatura a gobernador.

No está claro aún si el intendente podrá optar por una fecha propia o irá en concurrencia con la que defina Rolando Figueroa, dado el pacto de apoyo mutuo que vienen manteniendo.

Al gobernador también hay sectores que le empezaron a sugerir agosto o septiembre como meses posibles para ir a las urnas, al entender que una largada al inicio del calendario electoral puede darle más aire a los libertarios para organizarse en pos de un triunfo antes de octubre.

Falta para todo. El gobierno de Javier Milei tiene en carpeta un proyecto de reforma electoral cuyo objetivo principal es eliminar definitivamente las PASO y que también aspira a unificar elecciones con las provincias, aunque eso ya lo intentó en su momento Mauricio Macri y fracasó.

Ergo, pensar en fechas a más de un año de los comicios no termina siendo más que un ejercicio especulativo.

Lo que es concreto es la convocatoria de este domingo a la interna del Partido Justicialista que, lejos de servir para ofrecer una oportunidad de revitalización tras los últimos fracasos electorales en la provincia, terminó confirmando un presente agónico.

Hace tiempo que prácticamente toda decisión del partido termina envuelta en una judicialización y esta no fue la excepción. El proceso electoral se inició con tres listas, una quedó en el camino y hubo esfuerzos hasta último momento para dejar afuera a otra al solicitar la expulsión de un grupo de afiliados.

El operativo desaliento se completó con la falta de aportes para que la Junta Electoral pueda pagar los auxiliares de servicio de las escuelas, imprimir padrones o comprar elementos de librería para garantizar hoy el despliegue de las 76 mesas.

“Una secta endogámica que representa a unos pocos progres de café”, denunció el referente de Uocra, César Godoy, quien quedó excluido de la elección por un problema con los avales. El dirigente acusó al exsenador Oscar Parrilli de convertir el partido en un “club de amigos”.

Lo que suceda hoy posiblemente no le pondrá fin a las disputas: cualquiera sea el resultado, es probable que derive nuevamente en una presentación en el juzgado de Carolina Pandolfi.

El PJ pierde el apetito por disputar poder, mientras otros no pueden esperar para dar el primer mordisco.