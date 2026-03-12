Mariano Gaido viaja a China y Japón en busca de conocimiento sobre IA, tratamiento ambiental y urbanización tecnológica

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido iniciará la semana que viene una gira de dos semanas que lo llevará a China y Japón para conocer experiencias en IA, ciudades tecnológicas y los centros ambientales para el tratamiento de basura.

«Nosotros a esas ciudades vamos, como lo hemos hecho cuando fuimos a Houston, a buscar experiencias que tienen otras regiones del mundo y que intervenimos y posicionamos a la ciudad Neuquén«, aseguró el jefe comunal este jueves durante la recorrida en el sector de Puemayén.

«Fuimos a Houston y trajimos el polo tecnológico, fuimos a Barcelona y trajimos herramientas como el chatbot, que es una herramienta tecnológica fundamental de inteligencia artificial que te permite tener una contestación dinámica permanente», explicó.

«A China vamos a ir a Beijing, a una feria internacional donde vamos a formar parte como ciudad de Neuquén, vamos a ir también invitado por Huawei, que es una empresa muy importante y muy conocida en la tecnología a ver cómo trabaja Huawei con las ciudades inteligentes, cuáles son las herramientas que tiene disponibles», sostuvo.

En cuanto a Japón, dijo que el municipio fue invitado «para poder tomar no solamente conocimiento, sino tener una reunión con los alcaldes de Hiroshima, de Tokio, de sectores, de empresas que tienen que ver con el desarrollo de la sustentabilidad ambiental y el trabajo que desarrollan ellos, que es un ejemplo en el mundo, con el tratamiento de la basura», añadió Gaido.

Dijo que ya tiene reuniones pactadas en ambas ciudades para abordar temas vinculados al tratamiento de la basura y los centros ambientales.

El intendente aseguró que el Complejo Ambiental de Neuquén (CAN) que se está planificando es «un centro ambiental para los próximos 50 años» y que quieren conocer el trabajo que está realizando Tokio «antes de que comience la licitación» porque «es el lugar en el mundo donde hacen mejor las cosas».

La agenda completa de Mariano Gaido en Japón

Jueves 19 de marzo – Tokio: reunión en la Embajada Argentina en Japón.

Lunes 23 marzo – Hiroshima: visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y Parque Memorial de la Paz de Hiroshima y Reunión con el Alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, quien a su vez es Presidente de “Mayors for Peace” (Alcaldes por la Paz).

Martes 24 marzo – Tokio: reunión con la Oficina de Medio Ambiente, Gobierno Metropolitano de Tokio (TMG) en oficinas TGM.

Miércoles 25 marzo – Tokio: visita al Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato, Tokio y Reunión en la sede de JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón).

La agenda completa de Mariano Gaido en China