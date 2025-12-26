La utopía del bienestar en una planilla de cálculo

El Tesoro Nacional realizó un canje de deuda con el Banco Central.

Quien puede imaginar siquiera que el equilibrio fiscal puede representar todo lo que se mencione como plan económico, adicionado a las desregulaciones a mansalva en la medida que algunas llenan de incertidumbre la seguridad de ciertos actos jurídicos o privan de controles elementales a actividades que afectan y exponen a riesgos la vida de todos.

Ese equilibrio pretende lograrse suprimiendo términos de la ecuación, por ejemplo, del lado de los ingresos no se conocen las cifras a distribuir en la medida que se parte de “presupuestos” con variables que no responden a lo que sucede (valor dólar por ejemplo), ni tampoco a las emisiones, que obviamente no responden a necesidades técnicas ( aumento de los precios internos), las que se suceden en cualquier oportunidad.

Por “consejo” de EE.UU. y el propio reconocimiento de los errores de la política económica , se han visto precisados a remonetizar con la excusa de aumentar las reservas (obligados) , comprando dólares con emisión de pesos al no existir superávits financieros .

Además se debe considerar la cuenta final del déficit cuasi-fiscal (creación Martínez de Hoz) , es decir pérdidas operacionales del Banco Central cubiertas con papeles , que implican abultados intereses sobre las multimillonarias deudas en pesos que asumen el 46% del PBI y que se festeja cada vez que se renuevan como un dato de apoyo y credibilidad a la política económica y en realidad los que festejan son otros por la inmensidad de la cuenta al ser capitalizados (los intereses) fabricando una rueda que se transformara inevitablemente en una bomba de pesos cada vez más pronta a explotar.

Por el lado de los gastos se advierte que la contabilidad de la administración pública no refleja (por imposibilidad) en forma conveniente las deudas corrientes ni los residuos pasivos (deuda de ejercicios anteriores), nadie sabe nada y mucho menos con dos ejercicios sin presupuesto , adicionando a esto las facultades del Jefe de Gabinete quien puede mover fondos entre diferentes partidas del presupuesto. Es notable reparar que siempre que se habla de equilibrio fiscal solo se mencionan conceptos del gasto pero no de los ingresos , estos son un completo misterio, me refiero a su proyección.

Lo que más asusta de esta contabilidad, es que refleja gastos e ingresos que no asumen ninguna veracidad y que omite dejar como gasto el registro del egreso social, es decir la deuda en caminos y rutas ( miles de muertos), obras públicas de primera necesidad , salud pública, aportes a necesidades sociales , educación , ciencia y tecnología, régimen jubilatorio, etc .

Se pretende crear empleos con las modificaciones al régimen legal vigente , que si bien debe ser revisado, ignora que la inversión neta autóctona es negativa así como la inversión directa del exterior. ¿Cómo vamos a incrementar entonces los fondos disponibles para gastos ? pregunta sin respuesta que sirve de fundamento espurio a la frase “no hay plata”.

Esto es festejado por convencidos del tema que parecen desconocer que no existe creación de puestos de trabajo, que se pierden 260.000 empleos privados registrados y 56.000 de la actividad pública , que abandonaron el país 21 empresas multinacionales y más de 15.000 pymes de los distintos tramos de la escala han bajado sus persianas y que el consumo particular de bienes y servicios se reduce mes a mes.

La importación indiscriminada afecta ya las pymes de Neuquén relacionadas con la actividad petrolera. No se ha preparado a las empresas para esta invasión , no se ha reformado el esquema tributario y se impide el acceso al crédito con tasas elevadas. Solo se piensa en la disminución del costo de la mano de obra, sin advertir que esos egresos son a su vez gastos en consumo, que a su vez los sueldos y jornales son castigados con el impuesto a las ganancias cuando esos conceptos no entran en el objeto el impuesto ; pero claro, es de fácil recaudación, se retiene en la fuente pagadora.

Ni hablemos de la aplicación del impuesto sobre jubilaciones, las que son gravadas cuando ya lo han sido en la vida activa del beneficiario. Se los castiga además al relacionar (incrementos de haberes) con índices de costo de vida absolutamente engañosos por cuanto no contienen, en su real incidencia o están ausentes, los gastos de vivienda, salud, educación, transporte , energía , gas etc.

Se erosiona cada vez mas el poder de compra de la famosa mano de obra, la que debe recurrir a créditos que no podrá cancelar, todo lo que reduce mes a mes el consumo , que integra en gran medida el PBI, círculo vicioso sin solución ni contemplación.

Cómo y con qué se producirá entonces el aumento de la productividad global del sistema y la inversión productiva (en su última conferencia Donald Trump dijo que lo que hace rico a un país es la inversión productiva) no se lo escucha, cuando pocas veces dice algo coherente . Trump protege además y con vehemencia la actividad productiva de su país , solo que los malos alumnos están distraídos.

¿ Quién vendría a invertir en un país del que no podrán retirar el dinero ingresado ni sus utilidades o son castigados por el sistema tributario y cambiario? Cuando el velero carece de timonel no hay viento alguno que lo favorezca.

* Contador público, extitular de Rentas de Neuquén.