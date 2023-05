Las lealtades entraron en crisis

El MPN formal o azul decidió capitular en la competencia por le intendencia de Cutral Co y acompañará en la lista al candidato que eligió a dedo Rolo Figueroa.

Algunos dicen que fue acordado con el presidente de la Junta de Gobierno del MPN, Omar Gutiérrez, y otros lo niegan y atribuyen la interlocución al presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag. ¿Qué pasó? El candidato a intendente del MPN, César Omar Pérez, quién había presentado lista única para las internas del 13 de noviembre, se bajó a último momento para apoyar, muy campante, al candidato que eligió el gobernador electo de Comunidad Rolando Figueroa, Rubén García.

Además para sorpresa de muchos apareció el líder de la lista Azul y Blanca de los petroleros, Guillermo Pereyra, para manifestar apoyo al electo gobernador a quien enfrentó detrás de la figura de Marcos Koopmann en un acuerdo con los azules. Ese acuerdo que implicó que por lo menos cuatro lugares expectantes de la lista “oficial” del MPN sea para el sector petrolero. Ahora todos creen que formarán un bloque aparte con lo que Figueroa contará en la Legislatura con buen apoyo. Se le sumarán a los propios los que consiguió con el sistema de colectoras temáticas que sí le dio resultados.

El autor de la carta “Quien quiera oír que oiga”, allá por enero del año pasado, se plantó contra los azules y le tiró una soga a Rolando Figueroa aunque dijo que no lo escuchó Jorge Sapag y que cerró el partido, pese a las advertencias. El disgusto le duró hasta que hizo renunciar a sus representantes en la Junta y en la Convención (tenían el 25%) porque dijo que era al cuete fingir unidad cuando todo era verticalismo.

Fue el presidente del partido el que terció y lo convenció de ir juntos en una “lista de unidad” y apuntar al enemigo externo corporizado en la figura de Figueroa. Entonces lo tildó de traidor y de que como estaba enojado se le salía el bozal, al poner en tela de juicio, (sin mucho encono, hay que decirlo) la estafa en Desarrollo Social cuya investigación aún está en veremos. El presidente de la Convención, muy respetuoso, no dijo esta boca es mía y concurría a los actos a malcontar asistentes.

Una vez que ganó Figueroa el 16 de abril, no dejó enfriar el cuerpo y recuperó su diatriba contra los azules. Lo llamó a Rolando y le bajaron el plazo de Elías Sapag a los agravios en política, más de 60 días, con un par de semanas está bien.

Volviendo a la capitulación de Pérez, exministro de Sapag, hubo lecturas vinculadas con la sobrevivencia del MPN en Cutral Co donde no pudo recuperarse desde que se destituyó a Daniel Martinasso en 1997. Compitió con las alianzas de radicales, peronistas, del Frente Grande y del Frente y la Participación, pero no pudo volver a ocupar el lugar de decisión en la municipalidad. Incluso hubo una elección en la que directamente no presentó candidato.

Como la derrota es huérfana, el sector petrolero que había estado con los azules, dio el salto y se mostró junto al gobernador electo.

Se atribuye a Napoleón Bonaparte la frase: “La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana”. Le cabe como anillo al dedo al MPN formal o el azul, el único, pese a que, al final del cuento, todos son del MPN. Incluso Figueroa y Pérez. La sobrevivencia del MPN necesitaba tocar fondo, evidentemente, y ahora rebota. Esa estrategia -que no cayó bien adentro, hay que decirlo, dejó muchos dirigentes apretándose la nariz para evitar oler algo desagradable- puede ser leída como un gesto del MPN formal al MPN de Figueroa y dejó en marcha especulaciones sobre la figura de Gustavo Suárez, el candidato del MPN formal en Plaza Huincul que, el mismo día que Cutral Co, buscará renovar el apoyo de la ciudadanía. La especulación tuvo base en una encuesta que no le fue favorable pero se indicó que la medición fue hecha antes de que comience a hacer campaña, nada que ver con la opaca gestión.

Perder el poder para el MPN que siempre lo tuvo es letal y el precio de las lealtades pasó a cotizarse en australes, la moneda que creó Alfonsín en los 80, y como las derrotas no tienen padres, puede que aparezca desde ahora una implosión que deberá conducir… Figueroa.