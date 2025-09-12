Las licencias de largo tratamiento en Psiquiatría

En nuestro país, y en nuestra provincia de Río Negro, las licencias por largos tratamientos de la especialidad Psiquiatría, son más que habituales y generan estadísticas importantes en el total de ausencias laborales en reparticiones públicas y, en menor medida, en empresas privadas.

Si tenemos que evaluar alguno de los miles de diagnósticos de Trastornos mentales que pueden afectar al ser humano, necesariamente debemos aplicar las definiciones de las codificaciones internacionales, como para saber de qué estamos hablando aquí y en Japón, por poner un ejemplo.

Lo habitual es la aplicación de códigos del CIE 10 o de DSM, que son similares y sirven para definir diagnósticos útiles para los médicos de la especialidad, para el paciente o sus familiares y, en relación a lo laboral, justificar o no ausencias en el trabajo. Pero, al no ser estas codificaciones exclusivamente para lo laboral o para lo forense (si lo son para coordinar opciones diagnosticas) en pocos casos agregan tiempos de tratamiento y como aplicarlos.

Las categorías diagnósticas en Psiquiatría se establecen por la observancia de signos y síntomas. El signo es lo que el médico ve. Si uno está frente a un paciente que alucina, es lo que uno observa y muchas veces sin conciencia de enfermedad para el paciente. Al mismo tiempo, y a nivel neurosis, el paciente explica lo que le pasa, lo que configura un síntoma. Lo que el paciente siente en relación a lo que le pasa configurando una conciencia de enfermedad que implica necesidad de cambio consciente.

Como para establecer un ejemplo más o menos comprensible, un médico que recibe un paciente que presenta posibilidades de padecer diabetes, escucha los síntomas que el refiere. Tiene, según su relato, determinados síntomas que hacen que el medico piense en ese diagnóstico. Entonces solicita un laboratorio. Verifica la cantidad de azúcar en sangre, y ese signo (la cifra de glucemia ) le permite hacer el diagnóstico preliminar.

En Psiquiatría, y siempre a nivel neurótico (porque a nivel psicótico habitualmente no hay conciencia de enfermedad) lo que el médico tiene para evaluar es el relato. El síntoma.

Las codificaciones DSM-5 o CIE 10/11 no hablan de tratamientos y son para utilización por los profesionales de la especialidad unificando diagnósticos. Sin embargo, la universalidad de estos contenidos y su utilización por instancias laborales o forenses han transformado sus códigos diagnósticos en referencias válidas y utilizables que, muchas veces, llevan casi un protagonismo en la presentación de esos casos.

Si llevamos estos criterios a la justificación de licencias laborales, no es habitual que los tiempos de licencias bajen de los treinta días, lo que categoriza un largo tratamiento.

A veces, en la utilización de algunos psicofármacos, el paciente debe esperar un lapso de tiempo para obtener el resultado terapéutico. La mayoría de los medicamentos antidepresivos, o los neurolépticos antipsicóticos lo requieren, para lograr un nivel de titulación o impregnación necesaria.

Muchos casos, además, agregan tratamientos psicoterapéuticos asociados, que tienen lugar en ejercicio por profesionales de Psicología. Pero ¿hasta dónde el tratamiento de psicoterapia justifica tiempos de licencia prolongados? Una persona puede hacer psicoterapia como elección de vida. Mucha gente así lo hace y es muy bueno que así sea. Pero en referencia a la responsabilidad legal que implica una licencia médica, es al médico a quien corresponde definir diagnóstico, los tiempos de tratamiento, y cuando es necesario, de ausencia laboral. Entonces, se plantea el problema de los tiempos de licencia.

Es habitual en nuestra provincia algunas instituciones dependientes del gobierno tengan altísimas estadísticas de utilización de licencia psiquiátricas.

Es más, esta alta incidencia está distribuida en codificaciones diagnostica especificas: F41, trastorno de ansiedad- F32- Trastorno depresivo mayor y F43 trastorno adaptativo. Cuando uno se ubica en la clínica real de estos diagnósticos, se encuentra con que el trastorno de ansiedad, como protocolo de tratamiento y control, es de utilización de psicofármacos y psicoterapia, y solo es inhabilitante laboral en casos severos.

Sorprende encontrar que hay pacientes que mantienen esta merma laboral durante más de un año y que su tratamiento respecto a su profesional tratante, es de una constancia mensual, justo en la fecha de finalización de su licencia de mes en curso.

O que hay enorme cantidad de pacientes que son diagnosticados como depresión mayor, categoría diagnóstica grave que muchas veces termina en internaciones (en provincias en donde se pueda internar) y que se acompaña de signos depresivos de importancia como perdida de sentido de vivir la vida.

Pero lo que más Ilama la atención es el diagnostico F 43, el Trastorno Adaptativo, aplica para varios casos, y refiere al tema de las relaciones humanas, de empleados y empleadores o de instituciones que en si son un conflicto por definición. La cantidad de ausencias laborales porque el paciente no aguanta las condiciones de lo que es su trabajo, es importante. Y define que una persona pueda pasar meses o años de licencias porque ningún profesional se juega, como para decirle en todo caso puede alejarse de su trabajo 10 ó 15 días, pero no meses o años.

Cuando los problemas de empleadores y empleados se tornan crónicos, es necesario que se pueda definir hasta cuando un diagnóstico psiquiátrico interviene como condición de base para ausencias laborales. Hasta cuando justifica.

La correcta ubicación de este problema, a mi criterio y aparte de los casos en que la clínica justifique la existencia de la ausencia laboral, está en reconocer los límites, científicos y de aplicación de sentido común, que debemos tener los profesionales de la especialidad, para justificar ausencias laborales prolongadas.

* Médico especialista en psiquiatría.