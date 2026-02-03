Los tubos más famosos, que no son Youtube

Foto: gentileza.

El “tubo” más famoso del mundo obviamente es YouTube. Pero en esta semana que dieron que hablar fueron los tubos indios, abriendo el debate sobre los eventuales sobrecostos argentinos, el rol de Techint y su accionista principal, los negocios con el Estado, la apertura de la economía y la posibilidad de dumping. Todo esto le permitió al Javo subirse otra vez al púlpito digital y bajar línea sobre el nuevo modelo de país que quiere imponer. Para él, no hay vacas sagradas que se salven de su consideración, al estilo de lo que hicieron Néstor y Cristina en su momento, desde otro punto de vista. Lo que no cambia es el destinatario: con la jefa porque importaba y ahora porque produce acá a costos fuera de conveniencia.

Techint -que es una de las 100 empresas familiares más grandes del mundo y la única argentina entre las primeras 500- ya venía quejándose de los chinos. Quién tiene razón no es tema de esta columna, ya que la mirada siempre es desde la realpolitik. Pero ¿qué tiene que ver este debate sobre la competitividad de una empresa argentina con la política? Mucho. Cuando uno de los jugadores grandes del mundo industrial se queja, muchos otros actores -no solo del rubro y no solo empresariales- toman especial nota. Algunos porque son aliados de intereses, otros porque están en la cadena valor, otros porque creen que los podría pasar lo mismo y otros porque comparten una mesa de poder. Por ejemplo, Galperín no dijo nada sobre el affaire de los tubos, siendo ultra mileísta, y en la misma semana se quejó del dumping chino apelando a la defensa de las pymes argentinas. Quizá el dueño de la principal plataforma de comercio on line cambió de ideología, o ve que están “pasando cosas”. Claro: advierte que las pequeñas y medianas empresas son las que llevan a cabo el 90% de las ventas dentro de Mercado Libre.

Si bien el mundo está cambiando a velocidad sideral a favor de las tecnológicas y desplazando a las industriales, Paolo Rocca no es la persona más rica del país, ni Techint está en el top 5 de Argentina, lo cierto es que el entramado empresarial, social y político que se desprende de un liderazgo, su voluntad de ejercerlo y su capacidad de activar a otros actores está más allá de los números y los rankings. Solo para tomar un dato del clima: la encuesta de expectativas del sector industrial manufacturero para el primer trimestre de 2026 indica una caída del 22,1% interanual del indicador de confianza y dio negativo todo el 2025. Este índice mide la opinión empresarial sobre cómo creen que será en materia de volúmenes de producción, nivel de los pedidos de clientes y niveles de stocks.

Pues los actores industriales -por muchas ramificaciones que tengan- han ido perdiendo peso real, lo cual no significa que eso se traduzca automáticamente en la percepción social. Es muy común que cuando se pregunta en los grupos focales qué debería hacer un gobernante -de cualquier nivel- para que haya progreso y más empleo, la respuesta más generalizada es “poner fábricas”, “que vengan más empresas”. Es muy raro que alguien diga abrir más comercios o emprendimientos agropecuarios. Es lógico: la opinión pública no siempre va de la mano con las tendencias históricas. Al final del camino, se agradecerá algún tipo de empleo, aunque no sea el ideal. Los trabajadores deberán adaptarse tarde o temprano, ¿no? Bueno, sí, pero… Trump ganó dos veces apelando a una mirada nostálgica del esquema productivo americano. Si no hubiese dicho “muchachos, están desfasados de la historia, mejor reconviértanse o abandonen la pelea”. Pero dijo otra cosa. Es un proceso complejo articular la orientación global con los imaginarios sociales. Ya tuvo este problema Macri.

Los tubos indios fueron la estrella de la semana, pero, como siempre, hay datos subterráneos que hacen advertencias. Hace dos meses dijimos en esta columna que lo más probable era que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella habría tocado un techo post 2 mediciones seguidas de fuerte recuperación. Efectivamente, no solo llegó a un cenit, sino que además en enero bajó. ¿Por qué? Porque la mayoría social dio un crédito acotado el 26-O, no un cheque en blanco, y las mejoras en el índice se verían en la medida en la cual el oficialismo empezase a satisfacer demandas pendientes, por ejemplo, recuperación salarial, mayor nivel de actividad y más empleo.

El índice, además, está 8 % por debajo del mismo mes del año anterior. ¿Más bajo después de haber ganado la elección de medio término? Sí, porque la percepción en lo sociopolítico es compleja, no es una simple derivada de estadísticas objetivas (tampoco de la víscera más sensible del ser humano). Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de la misma universidad creció en enero -con matices como ya lo comentamos la semana anterior- pero eso no incidió en el ICG.

Pero todo eso son minucias. Lo verdaderamente importante es que el BCRA lleva 20 ruedas comprando dólares, lo cual anualizado arroja una proyección de 14.000 palos. Eso hace que los brokers empiecen a confiar y baje el riesgo país a menos de 500 puntos. La salida al mercado de Ecuador con 413 puntos alienta las expectativas de que Toto también lo logre en el corto plazo. Bausili compra, pero dejó de esterilizar el 13 de enero, por eso aumentó la base monetaria, pero ¿lo que vende uno lo compra el ministerio de economía para equilibrar? ¿es verdad que el gobierno decidió ser gradualista con la baja de la inflación? La Fed decidió no tocar las tasas porque no ve mal a la economía americana y entonces Wall Street hace un “fly to emerging markets”, lo cual favorece al león.

Esta semana se abren las apuestas por la ley de reforma laboral. Santilli está ofreciendo de todo a los gobernadores dialoguistas con tal de no modificar el proyecto original, el que sacudiría las finanzas provinciales en 2026. Terrenos fiscales, compensación de deudas, ATN, obras. ¿Y sobre la reforma en sí? Ah, de eso no se habla, pero con la mía no se metan.

