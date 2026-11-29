Javier Milei cerró la semana firmando el decreto que fija la agenda parlamentaria hasta fin de año. Lo hizo después de conseguir que el Congreso le diera media sanción a dos proyectos clave. El Senado aprobó la suspensión de las Paso. Diputados consintió el Presupuesto 2027.

Era previsible: las dos iniciativas fluyeron juntas.

El Gobierno nacional tenía votos propios para una reforma electoral restringida, pero necesitaba de aliados provinciales. Los gobernadores decidieron desdoblar las elecciones locales, pero necesitaban asegurarse el flujo de fondos desde la Casa Rosada.

Aunque en ambos casos falta medio camino hasta la sanción definitiva, tanto Milei como los gobernadores comenzaron a despejar sus variables más relevantes en el horizonte electoral.

El paso que dieron juntos implica además un sinceramiento de realidades internas en los espacios del Gobierno y la oposición.

En el oficialismo, el proyecto de reelección puede caminar sin competencia interna en primarias. En la principal oposición, Axel Kicillof y Sergio Massa quedan obligados a acordar o romper la unidad del peronismo. Sin Paso y con Ficha limpia, no hay artilugio que admita ninguna candidatura viable para Cristina Kirchner.

Las tres candidaturas presidenciales en ciernes hablan de la agenda predominante para la próxima. Milei es el economista en jefe de la actual gestión; Kicillof manejó la economía con Cristina Kirchner; Massa fue el ministro que dirigió la economía de Alberto Fernández como un presidente alterno.

Ninguno supera en las encuestas una sólida mitad de opiniones en contra. El clima de época es el de una dirigencia política que suma más rechazos que respaldos. Y el de una opinión pública polarizada por sus fobias, más que por sus favores.

Época

Hay una novela clásica, de Charles Dickens, que narra la historia paralela de dos ciudades: Londres y París, en los años previos a la Revolución Francesa. Los personajes se mueven entre contrastes: el orden y el caos. La autoridad y la rebelión.

Comienza con una frase célebre: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”.

Dickens escribe obsesionado por entender su época: ”Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos derecho al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto”.

Milei bien puede estar pensando que la época en la que gobierna está llena de esas contradicciones.

Desde octubre de 2025 intenta enviar una señal política de gobernabilidad nítida hacia fin de mandato y viabilidad para su proyecto de reelección, como es la suspensión de las Paso. Pero es también desde entonces que el riesgo país no trepaba por encima de los 1000 puntos básicos.

Esa sobretasa de riesgo argentino en los mercados incluye también el impacto de dos indicadores importantes.

El programa antiinflacionario tiene dificultades claras para perforar el punto mensual de inflación. Y el crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía no alcanza para estabilizar un promedio por encima del umbral de recesión.

El mensaje que transmite la Casa Rosada es que el país debe atarse al mástil de la ortodoxia para evitar el canto de sirenas que lo conduzca otra vez al remolino de una inflación mayor.

Por eso, además de los avances con las Paso y el Presupuesto, el Gobierno celebró -con justa razón- la aprobación definitiva de una nueva autonomía normativa para el Banco Central.

Los críticos de esa visión advierten de que los logros del programa económico son todavía insuficientes para encender el piloto automático.

La autonomía del Central es plausible, pero la nueva intranquilidad cambiaria debería decidir al Gobierno sobre la inconveniencia del cepo residual a empresas y el atraso acumulado del dólar respecto de la inflación. Una variable importante si se considera la decisión de Lula Da Silva de iniciar su nuevo mandato con una devaluación.

Lula ganó en Brasil negando la necesidad de un ajuste que ahora comenzó a aplicar porque sus números fiscales están en rojo.

La época para Milei abarca también otros desafíos: la cumbre global en la que participó su aliado ahora más débil, Donald Trump, con Xi Jinping y Vladimir Putin fue la de tres socios con poder de veto en las Naciones Unidas que ya no creen en las Naciones Unidas.

Los dos restantes enfrentan crisis severas. El Reino Unido encogió su influencia tras el Brexit del cual parece arrepentirse sin decirlo; Francia se encamina entre barricadas a un ajuste inevitable, sin respaldo social ni político.

Alemania y también Italia hacen magia de equilibristas para administrar sociedades divididas entre facciones extremas. Atenazada e indecisa entre dos guerras cercanas, en Ucrania y Medio Oriente, Europa se ha detenido.

Milei podría señalar esos vientos de fronda para explicar que no todo el riesgo argentino es de producción local. Como se pudo observar en los altibajos de Nvidia, la línea de frontera de la nueva tecnología vacila entre la inversión explosiva y el temor a una burbuja.

Pero Milei eligió el camino de culpar por todas las acechanzas a sus detractores vernáculos y atribuirse en términos personales la titularidad de cualquier milagro.

En realidad, el fracaso o el éxito de la economía argentina tienen una explicación más sencilla. Son siempre una construcción social. El mérito de los gobernantes es acertar el rumbo. El remo imprescindible es virtud de los ciudadanos.