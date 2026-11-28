La compañía fue incluida en la Ley Bases dentro del grupo de empresas sujetas a privatización.

El plan de privatizaciones del Gobierno nacional avanza a diferentes ritmos y varias de las operaciones que la Casa Rosada esperaba concretar durante 2026 todavía tienen definiciones pendientes. Según un informe presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, la privatización de Nucleoeléctrica aún no comenzó, la licitación de Intercargo quedó desierta y el proceso del Belgrano Cargas sufrió nuevas postergaciones.

AySA aparece entre los casos más avanzados, aunque también se demoró la transferencia de sus acciones. En paralelo, el Gobierno analiza propuestas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y extendió hasta 2027 la operación de distintas centrales hidroeléctricas.

El programa tiene, además, un objetivo financiero. En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos por privatizaciones de US$800 millones para 2026 y de US$1.500 millones para 2027. Esos recursos fueron incluidos entre las fuentes previstas para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

Nucleoeléctrica: la privatización todavía no comenzó

La privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, todavía no se puso en marcha. La compañía fue incluida en la Ley Bases dentro del grupo de empresas sujetas a privatización, aunque con la condición de que el Estado conserve la participación mayoritaria y el control.

En su respuesta a los legisladores, el Ministerio de Economía precisó que el esquema contempla la venta del 44% de las acciones y la implementación de un Programa de Propiedad Participada (PPP) por otro 5%. De esta manera, el Estado mantendría el 51% del capital.

“Hasta el momento no se ha dado inicio al proceso de privatización”, reconoció la cartera económica. También aclaró que una eventual incorporación de capital privado no modificará las obligaciones legales y regulatorias de la empresa.

En particular, deberán mantenerse las exigencias de seguridad nuclear y radiológica, las obligaciones en materia de salvaguardas y no proliferación y las responsabilidades establecidas por la legislación nacional y los compromisos internacionales.

La respuesta llega después de que, en octubre, el Gobierno modificara el estatuto de la compañía y fijara su capital social en $6,69 billones. Sin embargo, esa medida formó parte de los pasos preparatorios y no implica que la privatización haya comenzado formalmente.

AySA: una oferta de US$340,2 millones y un traspaso postergado

AySA es uno de los procesos que más avanzó. En octubre, el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR y Transclor presentó una oferta de US$340,2 millones y resultó adjudicatario para quedarse con el control del 90% de las acciones de la compañía.

La cifra quedó por debajo de las estimaciones que originalmente manejaba el Ministerio de Economía. En su respuesta al Senado, el Gobierno defendió que se trató de “la mejor oferta presentada” y sostuvo que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Sin embargo, el cierre de la operación sufrió una demora. El Gobierno tenía previsto firmar el contrato de compraventa el 13 de noviembre, pero postergó el traspaso hasta el 17 de diciembre, luego de que el grupo adjudicatario solicitara más tiempo para revisar la documentación.

Belgrano Cargas: prorrogaron el plazo para presentar ofertas

La privatización del Belgrano Cargas también tuvo modificaciones en su cronograma. En las respuestas enviadas al Senado, el Ministerio de Economía sostuvo que el proceso licitatorio “sigue desarrollándose normalmente”, aunque reconoció que se emitió una circular modificatoria para postergar los plazos.

La licitación comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema prevé concesionar durante 50 años unos 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, además de los talleres y los inmuebles aledaños. También contempla la venta del material rodante.

La fecha original para presentar ofertas era el 11 de noviembre, pero el Gobierno la trasladó al 21 de diciembre. Ese mismo día está prevista la apertura de los sobres. La prórroga se conoció después de que Grupo México, uno de los potenciales interesados, decidiera retirarse del proceso.

Los pliegos establecen obras obligatorias durante los primeros cinco años de cada contrato, aunque no fijan un monto total de inversión para las tres líneas. El desembolso final dependerá de los compromisos que asuman los adjudicatarios.

Durante su exposición en el Senado, Santilli también adelantó que se firmará un convenio con el Gobierno de Salta para que empresas mineras financien las obras del ramal C14. En tanto, el Gobierno nacional se hará cargo de la inversión necesaria para mejorar el corredor C15.

El informe de Jefatura de Gabinete también precisó que los contratos de concesión de Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano vencen en 2027, mientras que el de Nuevo Central Argentino (NCA) se extiende hasta diciembre de 2032.

Intercargo: la primera licitación quedó desierta

En el caso de Intercargo, el Gobierno deberá definir cómo retomar el proceso después de que la primera licitación no recibiera ofertas.

La empresa presta servicios de rampa y asistencia en tierra a aeronaves en distintos aeropuertos del país. El llamado contemplaba la venta del 100% de las acciones y había establecido un precio base de US$45 millones.

“El Ministerio de Economía informa que el concurso 504/2-0002-LPU26 ha sido declarado desierto porque ninguno de los participantes inscriptos presentó ofertas”, explicó la cartera en su respuesta al Senado.

Tras el resultado, Economía informó que “actualmente, se está analizando cuál es la mejor opción para el futuro de la empresa”. Sin embargo, no precisó cuándo podría realizarse un nuevo llamado ni bajo qué condiciones.

YCRT y las concesiones hidroeléctricas: definiciones para 2027

El informe de gestión también se refirió a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), otra de las empresas incluidas en el programa de privatizaciones.

Según la respuesta del Ministerio de Economía, “se han recibido propuestas formales respecto del complejo minero y carboeléctrico, las cuales se encuentran bajo análisis”. La Jefatura de Gabinete no identificó a los interesados ni detalló las condiciones de esas propuestas.

Por otra parte, la continuidad de las concesiones hidroeléctricas quedó sujeta a un cronograma que se extendió hasta el próximo año.

El 11 de noviembre, el Gobierno prorrogó por decreto la operación de 11 represas ubicadas en Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Chubut. Los actuales concesionarios podrán continuar al frente de los complejos hasta el 30 de abril de 2027 o hasta que tomen posesión los nuevos operadores que surjan de las licitaciones, lo que ocurra primero.

Entre los complejos alcanzados se encuentran Futaleufú, en Chubut; Diamante, en Mendoza; Cabra Corral y El Tunal, en Salta; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán; y Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero.

Las privatizaciones y los ingresos previstos para afrontar la deuda

El estado de los distintos procesos contrasta con las proyecciones financieras que presentó el Ministerio de Economía. En julio, cuando dio a conocer el programa financiero para 2026 y 2027, Caputo incluyó ingresos por US$800 millones para este año y US$1.500 millones para el próximo a partir de privatizaciones.

Esos recursos forman parte de las fuentes identificadas por el equipo económico para afrontar los compromisos de deuda.

Sin embargo, en el informe presentado ante el Senado, una consulta específica sobre los ingresos por concesiones y privatizaciones recibió una respuesta general. El Ministerio de Economía sostuvo que “se trata de recursos de capital que podrían sostener el equilibrio fiscal que se persigue en la gestión presupuestaria, atendiendo gastos de diferente naturaleza del Presupuesto nacional”.

La respuesta no incluyó un detalle de cuánto espera recaudar el Gobierno por cada operación ni precisó qué privatizaciones permitirían alcanzar la proyección establecida para 2027.