Milei y sus adversarios: una carrera contra el tiempo

Javier Milei sabe que en las elecciones de octubre consiguió reconquistar un recurso político muy valioso, pero volátil: ganó tiempo. Ahora acelera a fondo para conseguir que el plan de estabilización inflacionaria se consolide y avancen algunas reformas estructurales para que la economía vuelva a crecer.

Sus adversarios son conscientes de que perdieron la oportunidad de octubre para posicionar una alternativa de gobierno. Intentan ahora darle largas a las urgencias oficiales, tratando de negociar mientras tanto algunas garantías de resguardo para los territorios que todavía mantienen. Buscando ganar tiempo hasta que decante su caótico debate interno.

La aceleración iniciada el 26 de octubre está enfrentando el rigor político posterior a las elecciones: el nuevo Presupuesto, la reforma laboral, los cambios del régimen tributario entraron en esa amansadora que requiere primero la conformación del nuevo Congreso y luego la deliberación en sesiones extraordinarias.

Las expectativas de octubre se prorrogan para febrero. El Gobierno calcula y recalcula todos los días la solidez disuasiva de su tercio de bloqueo.

Estas astucias menores se desarrollan en un marco de novedades geopolíticas de primer orden para el país. En un mismo año se produjeron: el nuevo acuerdo de deuda con el FMI, el inédito rescate del peso por la intervención del Tesoro norteamericano y un acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos cuyas condiciones operativas se conocerían en los próximos días.

Estas novedades de alto impacto se inscriben en un contexto que excede la relación personal entre Javier Milei y Donald Trump. Son sucesos que se corresponden más bien con los bruscos reacomodamientos de la escena global operados este año.

Estados Unidos y China están rediseñando el tablero de la cooperación y de la competencia tecnológica, al mismo tiempo que sus áreas de dominio comercial e injerencia política.

Para Argentina esto implica una revisión amplia de las condiciones de su vida material. El acuerdo comercial con Estados Unidos es un desafío que no puede eludirse por la simple constatación de asimetrías. La reducción ideológica de los acuerdos comerciales suele restringirlos a pactos de suma cero. Los discursos tribuneros tienden a simplificarlos como cesiones por arrebato.

Pero, ha sido dicho, los acuerdos internacionales no nacen en principio para amputar capacidades, sino para expandir horizontes.

Ocurre que el pacto con Trump se está produciendo también en un contexto interno de estabilización donde ha conquistado legitimidad social la idea del equilibrio fiscal como premisa de toda racionalidad económica.

Ese cambio conceptual convive con otros de índole material, no menos profundos, en la matriz productiva. El modelo de crecimiento parece despuntar por la combinación del eje geográfico horizontal vigente de la agroindustria y un eje vertical potente basado en minería e hidrocarburos. Con un gran signo de interrogación para la actividad industrial concentrada en los grandes conurbanos del modelo anterior.

Emerge de esa nueva matriz una estructura socioeconómica distinta, con ganadores y perdedores. Una estructura nueva, donde además está difusa la estrategia de remediación de las pérdidas. El Gobierno la imagina por la vía del mercado y confía en que la sociedad no la demande por la vía del Estado. Son dos presunciones, pueden fallar.

Impacto

Estas condiciones emergentes para la vida material tienen un impacto lógico sobre el sistema institucional. Del sismo del 2023 sólo han quedado en pie el presidencialismo federal y los liderazgos territoriales de orden subnacional. De las coaliciones que se derrumbaron subsisten de manera difusa algunas identidades políticas, más que partidos propiamente dichos.

El régimen de competencia electoral vigente tiende a acentuar esa tendencia. Subsiste el poder de la Casa Rosada, que otra vez en la historia avanza en la conformación de una estructura partidaria propia desde esa posición privilegiada. Opera en cohabitación con una pléyade de partidos provinciales sin referencia nacional unificada (el kirchnerismo tiende a reducirse a esa condición: el partido provincial bonaerense).

La necesidad de ganar tiempo para Milei y la diáspora de sus adversarios es concurrente, porque la elección de octubre expresó un clima social que siempre es provisorio.

La encuesta de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella ha demostrado ser un termómetro eficiente de ese clima y un preciso predictor del voto, ante el colapso de casi todos los encuestadores políticos. Ese indicador de la UTDT ha devuelto ahora al Gobierno a los niveles favorables de comienzos de este año.

Pero si se observa la línea de tiempo, a lo largo del año, la oscilación es lábil y relevante. La caída de agosto le infringió a Milei la derrota bonaerense de septiembre.

Hay, en cambio, una constante desde 2023: la percepción social de un ciclo concluido. Ese ciclo fue el iniciado en 2001, que tuvo una matriz material y cultural expresada por la hegemonía kirchnerista en el peronismo, expansiva sobre el resto de la escena nacional.

En términos de la sociología política de moda, fue un primer modelo de experimentación exitosa para los ingenieros del caos (y de consolidación posterior para los depredadores del poder, como puede observarse en el juicio de los Cuadernos).

En 2023 se produjo el quiebre, que este año se consolidó como tendencia. La convocatoria kirchnerista a regresar al mito fundacional de 2001 provocó una contundente respuesta en contra.

La ingeniería cambió de manos y el desafío que hoy enfrentan los ingenieros es el más riesgoso: pasar de la administración del derrumbe, a la construcción de un nuevo orden.