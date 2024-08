Oponerse a Milei en Neuquén y las tierras del 50%

El presidente Javier Milei firmó autógrafos en su primera visita a Vaca Muerta esta semana. Uno, dos, cuatro, diez, un montón. El secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, frunció el ceño tras el viaje del mandatario nacional porque aseguró que no recibió a los trabajadores. En declaraciones a un medio regional cuestionó que debió haber tenido “un gesto” por quienes están 24/7 en los yacimientos.

La queja del dirigente más bien parece haber sido por su propia ausencia. Nadie lo invitó a la foto en la que Milei posó con los operarios de Loma Campana que se llevaron la firma y, posiblemente, un “viva la libertad etc” en sus cascos.

Rucci tiene intenciones de disputar una banca del Congreso en las elecciones legislativas del año que viene, pero el discurso de opositor a las políticas del gobierno nacional no parece ser el que está prendiendo en el sector. Es prematuro, lo que se vio en Vaca Muerta con la visita del presidente fue apenas una muestra, pero no reveló un desagrado con el libertario, sino más bien lo contrario.

Milei ganó en Añelo por más del 50% en las elecciones del 2023 pese a la militancia de Rucci y el gremio a favor de Sergio Massa. Pasó lo mismo en Rincón de los Sauces y, con menor caudal, también en a nivel provincial. Si esa tendencia se mantiene hasta el año que viene, ponerse traje de opositor requerirá más que una estrategia.

El gobernador Rolando Figueroa también lo sabe y por eso no se muestra definido en ningún lado. Recibe a Milei, sí, pero serio. Le entrega un regalo, sí, pero no se sube al helicóptero. Le regala el decreto de “visitante ilustre” y lo llama licenciado, no doctor.

Siempre que puede, marca la diferencia de sus políticas con las del gobierno nacional, aunque no todas son tan disímiles. En Neuquén también se abrió un proceso de ajuste de “la política” y de deslegitimación de sindicatos y organizaciones sociales que van en línea con el clima de época. Pero la obra pública es el talismán que usará Figueroa para decir que no son lo mismo.

El primer año se encamina a finalizar con poco hecho, porque los tiempos de búsqueda de financiamiento son largos, pero si en 2025 toma ritmo, el escenario será otro.

La distribución de la oferta electoral todavía no está nada clara, pero seguramente tendrá como principal rival a vencer a La Libertad Avanza, cualquiera sea el sello que termine aprobando la justicia federal. Hay dos trámites en curso en el juzgado de Carolina Pandolfi: uno iniciado por Leonardo Leszczynski, el cuñado de la exdiputada Ayelén Quiroga, y otro por Alejandra Durdos, aliada de Nadia Márquez.

El segundo es el más “oficial” y tiene el apoyo de Karina Milei, pero el otro empezó antes. Ya hay cierta resignación de que la magistrada podrá optar por reconocer el de Leszczynski porque, como reza la máxima, “primero en tiempo, primero en derecho”.

Si eso ocurre, el sector de Márquez y Brenda Buchiniz, su pata en la Legislatura, buscarán plegarse al sello independientemente de quién sea el dueño del expediente. Entienden que no hay que dividir el espacio y que, en todo caso, se buscará un mecanismo de internas para determinar quiénes irán por las candidaturas el año que viene.

Los espacios provinciales también saben que es mejor no dividir, por eso la estrategia de Figueroa de sumar al Movimiento Popular Neuquino a su alianza, aunque todavía tenga más de un hilo por atar.

¿Y el peronismo? No se ve bien, desde luego. El partido quedó golpeado a nivel provincial tras la división y posterior derrota en las elecciones del 16 de abril que lo dejó con una magra cosecha legislativa. Pero las graves denuncias contra el expresidente Alberto Fernández, de quien fuera funcionario Darío Martínez, el principal referente del partido en la provincia, le asestan una estocada extra.

Quizás entre esas ruinas salga a buscar sus votos el secretario general de ATE y flamante competidor, Carlos Quintriqueo.