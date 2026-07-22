Pichachén, la puerta de Vaca Muerta hacia el Pacífico

Por su ubicación geográfica el actual paso internacional Pichachén podría transformarse en una obra estratégica entre Argentina y Chile. A principios del año 2010 la Legislatura de Neuquén aprobó la Ley 2697 por la cual debía incorporarse al Plan director del Desarrollo Neuquino la pavimentación de la ruta provincial 50 y de la ruta provincial 6 (RP 6). En el caso de esta última, la ley habilitaba pavimentar los tramos faltantes entre Rincón de los Sauces y la localidad del El Cholar.

Tal como se sostuvo en el debate legislativo llegar con una ruta pavimentada hasta la localidad de El Cholar, distante a solo 68 kilómetros del paso internacional Pichachén, permitiría visualizar en el ámbito internacional las ventajas que tendría proyectar la ruta provincial 6 como parte de un corredor vial para el comercio del Mercosur.

Solo con mirar el mapa de Chile y Argentina puede visualizarse a simple vista que este corredor pasaría por el centro geográfico de ambos países, conectando puertos y regiones de una gran actividad económica.

Pero, además, es importante tener en cuenta desde el punto de vista geopolítico lo relevante que significaría tener la ruta de conexión más directa de Vaca Muerta hacia el Pacífico, espacio marítimo por donde se desarrolla más del 60 % del comercio mundial.

Las empresas petroleras instaladas en Vaca Muerta precisan importar insumos para sus equipos y exportar algunos productos por los puertos de Chile en el Pacífico. En tal sentido es necesario visualizar que los puertos de San Vicente y Talcahuano en el vecino país serían por el paso Pichachén los más cercanos a Rincón de los Sauces y Añelo.

En un mundo globalizado por el comercio es un factor determinante poder contar con una eficiente infraestructura logística, no solo por lo que representa el ahorro de tiempo sino fundamentalmente por la posibilidad de reducir costos en el transporte.

En este plano la RP 6, que va desde Pichachén hasta el cruce Catriel en la Provincia de Río Negro, podría proyectarse también como un corredor bioceánico hacia la pampa húmeda, incorporando otras economías regionales achicando distancias y tiempo en el comercio entre el Atlántico y el Pacífico.

La actual traza de la RP 6, que permite llegar a Chile por el paso Pichachen, cruza la cordillera de los Andes a 2.000 msnm, aunque solo en la parte del año en que el paso está habilitado.

El actual gobierno de Neuquén puso en su agenda asfaltar la RP 21 desde El Huecú hasta El Cholar con el objetivo de integrar localidades del interior neuquino y promover al mismo tiempo el turismo de Chile por el paso Pichachén.

Como dijo el gobernador Figueroa, llegó el momento de aprovechar el potencial turístico que tiene en general la región del norte de la provincia, denominada ahora “Alto Neuquén” y que como marca registrada se proyecta también al vecino país. Llegar con el pavimento hasta El Cholar facilitará el acceso desde Chile al complejo termal Caviahue-Copahue en el departamento Ñorquín, aunque solo sea cuando el paso internacional esté habilitado.

Sin embargo, si ambos países optaran por proyectar un corredor vial por Pichachén teniendo en cuenta las ventajas de conectividad y beneficios económicos, se estaría hablando de un paso internacional de otra magnitud.

En estos tiempos se necesita poder cruzar la cordillera a la menor altura posible y durante los doce meses del año, sin las interrupciones climáticas que se producen todos los años en los distintos pasos que interconectan ambos países en la actualidad.

En el año 1994 se inauguró el Eurotunel de 50,5 km de largo uniendo Francia con Inglaterra por debajo del Canal de la Mancha, en 2008 se habilitó el túnel de Eiksund en Noruega de 7,77 km de largo y a 287 metros de profundidad, en 2016 se inauguró en Suiza el túnel de base San Gotardo de 57 km de largo con una inversión de 12.000 millones de francos suizos, por citar tres proyectos que hablan por sí solos de la importancia y necesidad que tiene la integración física entre países fronterizos.

En 1940 quedó inaugurado en Chile el túnel Las Raíces de 4,5 km de largo por el cual se lograba bajar la cota a 1.010 msnm, y que tenía como objetivo avanzar en la construcción de un tren bioceánico conectando, por el Paso Pino Hachado, el puerto de Talcahuano en la región de la Araucanía con el puerto de Bahía Blanca en la Provincia de Buenos Aires.

Así como hace décadas se pensó en los túneles Cristo Redentor, Las Raíces, Agua Negra para superar las limitaciones expuestas por la altura de la cordillera, también resulta oportuno estudiar si el Paso Pichachén puede evolucionar y dejar de ser solo un paso estacional para transformarse en un corredor vial operativo durante todo el año. Un estudio de prefactibilidad geológica y económica permitiría determinar si “un túnel de baja altura” constituye una alternativa válida para potenciar la integración física entre Argentina y Chile, fortalecer la logística de Vaca Muerta y acercar al mismo tiempo el Mercosur a los puertos del Pacífico.

El desafío no consiste en decidir hoy la construcción de un túnel, sino en dar el primer paso: realizar “un estudio binacional” que determine si Pichachén puede transformarse en uno de los corredores bioceánicos más importantes del Cono Sur. Las grandes obras comienzan con una decisión estratégica y siempre con una visión de futuro.

*Exconvencional Constituyente Nacional, exsenador nacional, exdiputado nacional y exdiputado provincial.