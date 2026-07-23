Cómo hacer pepas de limón: la receta fácil y cremosa para renovar tu merienda con un clásico

Las pepas de limón son una opción innovadora, equilibrada y deliciosa para acompañar el mate de la tarde. Al reemplazar los dulces de membrillo o batata tradicionales por una crema suave de leche condensada y yemas, esta receta ofrece una masa esponjosa con el equilibrio cítrico perfecto que conquista a tu familia.

Cómo hacer pepas de limón: el secreto de la masa quebrada y la cocción en dos etapas del relleno

Para entender cómo hacer pepas de limón con éxito técnico, y evitar que la crema desborde o la base se queme antes de que el centro tome firmeza, el manejo del calor y el tiempo de horneado son factores determinantes.

El proceso se inicia en un bol batiendo 100 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente), con 100 gramos de azúcar común hasta lograr un cremado homogéneo. Luego se adiciona un huevo entero y se incorporan 300 gramos de harina 0000, junto con una cucharadita de polvo de hornear.

El secreto en este paso es integrar con espátula y tomar la masa con las manos sin amasar de más, preservando la delicadeza de la miga para que no desarrolle gluten en exceso.

Se forman bolitas del mismo tamaño, se ubican sobre una placa apenas enmantecada y se presiona el centro con el pulgar o el mango de una cuchara para generar la cavidad.

Las piezas ingresan a un horno precalentado a 180°C durante un primer ciclo breve, de 10 minutos, para precocer la estructura.

Mientras tanto, se mezcla el pote de leche condensada sabor limón con dos yemas de huevo hasta homogenizar.

Al retirar la bandeja, se rellena el hueco de cada pieza con la crema cítrica y se regresa al calor, esta vez a una temperatura reducida de 160°C, durante 10 a 15 minutos finales hasta que el centro gelifique y la masa adquiera un leve tono dorado.

Ingredientes clave: qué necesitás para tus pepas de limón caseras y cremosas

La lista de insumos, para esta versión de repostería, destaca por un balance perfecto entre la estructura seca y el cuerpo graso del relleno. Para hacer pepas de limón, necesitás:

Masa base y volumen: 300 g de harina de trigo 0000 y 1 cucharadita de polvo de hornear.

Cuerpo graso y ligue: 100 g de manteca a temperatura ambiente, 100 g de azúcar común y 1 huevo entero.

Relleno cremoso cítrico: 1 pote de leche condensada sabor limón y 2 yemas de huevo frescas.

En las pepas de limón, la adición de las yemas al relleno de leche condensada cumple un rol técnico fundamental: la lecitina actúa como un emulsionante natural que, bajo la acción térmica suave del segundo horneado, coagula la mezcla dando lugar a una textura de lemon pie suave y sostenida.

Cómo hacer pepas de limón: conservación, enfriado y pautas de inocuidad alimentaria

Al finalizar el ciclo de horneado de tus pepas de limón, la gestión de la higiene y el reposo térmico en la cocina garantizan la inocuidad biológica y la mejor presentación.

Es indispensable dejar enfriar las galletas por completo sobre una rejilla, antes de moverlas o guardarlas; si se manipulan calientes, el relleno líquido aún no habrá terminado de asentarse y la masa podría romperse.

Una vez frías, la crema adquiere una consistencia untuosa e impecable. Almacenar tus pepas de limón en un recipiente hermético, de lata o vidrio, en un lugar fresco conservará la humedad de la masa y el brillo del centro por varios días, consolidando una receta maravillosa para compartir con el mate.