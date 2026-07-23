Imputan en Allen a una mujer acusada de matar a golpes y estrangular a un hombre para robarle

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer acusada de ingresar a una vivienda de esta localidad para cometer un robo y asesinar a su propietario, identificado como Ricardo Marín. El crimen se habría perpetrado entre el 8 y el 10 de julio, fecha en la que el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en su inmueble por personal de la Comisaría Sexta, luego de que uno de sus hijos diera el aviso a las autoridades.

Durante la audiencia formal, la fiscal Verónica Villarruel sostuvo que la imputada se aprovechó de un vínculo previo con la víctima para entrar al domicilio utilizando su propia llave, evitando así ejercer fuerza sobre los accesos. La mujer no actuó sola; lo hizo acompañada por un hombre al que se le formularán cargos una vez que reciba el alta médica, ya que actualmente se encuentra internado en el hospital local.

Robo, violencia y reconstrucción del ataque

Según la descripción de la fiscalía, una vez dentro de la propiedad, ambas personas agredieron físicamente a Marín con extrema violencia. El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que la causa de muerte fueron los múltiples golpes recibidos en la cabeza. Tras el ataque, los delincuentes se apoderaron de un teléfono celular, una billetera y las llaves de dos vehículos, escapando inmediatamente del lugar.

Para sustentar la acusación, el equipo fiscal —integrado también por la adjunta Laura Tronelli— presentó un sólido cuerpo de evidencias recabadas junto a la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, Criminalística y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro. Entre las pruebas clave se destacan el análisis de numerosas horas de filmación de cámaras de seguridad que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos durante la madrugada del crimen, registrando su llegada a la zona del domicilio a las 1:30 y su regreso, 40 minutos después, al lugar donde residían.

También se incorporaron los relatos de los vecinos de la zona que confirmaron la relación previa entre la imputada y Marín, detallando incluso que la víctima ya le había atribuido robos anteriores en otras oportunidades.

En allanamientos realizados tras el hecho se secuestraron prendas de vestir con manchas que presuntamente corresponden a sangre, las cuales serán sometidas a pericias genéticas y técnicas junto con elementos incautados al momento de la detención de la mujer, efectuada hace dos días en General Roca.

Tres meses de prisión efectiva en un penal

La Fiscalía encuadró el hecho bajo la calificación legal de coautoría del delito de homicidio en ocasión de robo. La defensora pública Flavia Rojas no manifestó oposición a la formulación de cargos ni al pedido de una medida restrictiva de la libertad.

Sin embargo, el debate se centró en la modalidad de la cautelar. La fiscal Villarruel exigió la prisión preventiva argumentando un evidente riesgo de fuga, fundamentado en que la mujer permaneció prófuga y oculta durante más de diez días desde que se emitió su orden de detención el pasado 11 de julio. Ante esto, la defensa solicitó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico mediante tobillera satelital.

Finalmente, la jueza de garantías Claudia Lemunao rechazó la alternativa domiciliaria por los riesgos procesales acreditados, convalidó los cargos de la fiscalía y ordenó que la imputada cumpla prisión preventiva efectiva en un establecimiento penitenciario por el término de tres meses.