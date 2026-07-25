La Velada del Año 6: dónde verla y los detalles del evento de Ibai Llanos

La espera terminó para millones de fanáticos del streaming y la cultura digital. La Velada del Año 6, el exitoso evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos, llega con una nueva edición que promete convertirse en uno de los espectáculos digitales más vistos del año.

Dónde ver La Velada del Año 6

El evento reunirá a influencers, personalidades de internet y figuras del entretenimiento en combates de boxeo amateur, además de ofrecer una cartelera musical con artistas destacados. La expectativa crece especialmente en Argentina, donde el fenómeno de Ibai cuenta con una enorme comunidad de seguidores.

La transmisión comenzó este sábado. En Argentina, la jornada inició a las 14:00 horas, mientras que la previa con la alfombra roja arrancó cerca de las 13:00, con la llegada de invitados, celebridades y protagonistas del evento.

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la acción gratis y en vivo a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos. La transmisión está disponible desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, sin necesidad de pagar una suscripción o contratar un servicio adicional.

Además de los combates entre streamers e influencers de Latinoamérica y Europa, La Velada del Año 6 contará con shows musicales en vivo que acompañarán la jornada entre pelea y pelea, con una producción pensada para un público global.

Con récords de audiencia en sus ediciones anteriores, el evento busca nuevamente convertirse en una cita imperdible para la comunidad digital y consolidar a los creadores de contenido como protagonistas del entretenimiento masivo.

Con información de NA