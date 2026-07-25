Boca tiene un difícil debut en el Clausura visitando a Riestra en su estadio: hora, formaciones y TV

El Xeneize venció a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y ahora visita Riestra por el Clausura.

Boca visita a Deportivo Riestra por la primera fecha del torneo Clausura 2026. El partido se jugará este domingo desde las esde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y trasmisión de la señal ESPN Premium. Luego de la victoria ante O’Higgins por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena pone primera en el certamen ante el siempre difícil Malevo dirigido por Guillermo Duró.

Arruabarrena comenzó con el pie derecho su segundo ciclo como entrenador de Boca. Dejó en el camino a Sarmiento en Copa Argentina y le ganó 1 a 0 a O’Higgins la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en La Bombonera.

Ante Riestra debutará en el fútbol argentino con el objetivo de quedar entre los primeros tres de la tabla anual y asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cabe destacar que el primero será campeón de liga, tal y como ocurrió con Rosario Central el año pasado. En este sentido, el Xeneize se encuentra cuarto con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Para este encuentro, el Vasco piensa realizar al menos tres modificaciones: Malcom Braida ingresaría en lugar de Dylan Gorosito; Santiago Ascacíbar lo haría por Leandro Paredes, a quien el entrenador le dio descanso tras disputar la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina y Alan Velasco ingresaría por Sebastián Villa.

Por su parte, Riestra buscará mejorar la imágen tras un primer semestre flojo. En total cosechó tres victorias en el primer semestre y Gustavo Benítez tuvo que dejar su cargo. De la mano de Guillermo Duró, el Malevo eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales tras igualar 1 a 1 en los 90′.

La noticia destacada del mercado de pases fue el regreso de Milton Céliz, quien disputó el primer semestre del 2026 en Barcelona de Guayaquil. Además, llegaron otros cinco futbolistas: Carlos Quintana (Rosario Central), Marino Arzamendia (Olimpia), Ignacio Gariglio (Bolívar), Braian Sánchez (Bengaluru) y Thiago Lauro (Deportivo Morón). En cuanto a las bajas, la más saliente es la de Jonathan Herrera, su goleador en 2025, que emigró a Sarmiento de Junín.

Es la primera visita de Boca al Guillermo Laza desde el ascenso de Riestra en 2023. Los dos partidos anteriores se disputaron en La Bombonera y el Malevo nunca pudo ganar: empataron 1 a 1 por la Liga Profesional 2024 y el Xeneize se impuso 1 a 0 en la primera fecha del Apertura 2026. En 2025 no se cruzaron porque integraron diferentes zonas.

Las probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 19.30

Árbitro: Hernán Mastrángelo

TV: ESPN Premium

Estadio: Guillermo Laza