Sin pausa electoral: Bariloche 2026

La reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche será tema de conversación con mayor frecuencia en el 2026 porque la ciudad andina volverá a tener elecciones para elegir a los convencionales constituyentes que revisarán la norma madre de al cumplir 20 años de vigencia.

Sin dudas, se concentrará el interés político en la cordillera una vez más y el intendente Walter Cortés pondrá a prueba de manera anticipada si tiene el respaldo de la ciudadanía.

Por otra parte, se abre el dilema para Juntos Somos Río Negro respecto de cómo jugar y cuánto pesará en el análisis el resultado de octubre donde el oficialismo acompañado por el intendente y con un primer candidato barilochense tuvo un relegado tercer lugar. ¿Volverá al ruedo la exgobernadora Arabela Carreras y el exintendente Gustavo Gennuso? Todos interrogantes que se empezarán a desandar con el transcurso de los meses.

El artículo 217 de la Carta Orgánica del 2007 definió una revisión cada 20 años. Hay interpretaciones cruzadas respecto de cuándo debe ser la convocatoria, si una vez cumplida la fecha aniversario de la puesta en vigencia, o de manera previa para llegar con el proceso de actualización en el 2027.

El intendente Cortés puso rápido el tema en su gestión. Ya en mayo de 2024, a solo cinco meses de gobierno, comenzó a hablar de la “reforma de la Carta Orgánica” por el malestar con la falta de avances de sus iniciativas en el Concejo y la “burocracia” administrativa de la comuna.

En el equipo de asesores del intendente entienden que en 2026 debe ser la convocatoria, en septiembre, como todas las elecciones municipales y según la norma el Concejo con mayoría especial deberá definir la “necesidad” de la revisión y sobre qué artículos se pondrá la lupa.

La conformación del Concejo sería uno de los ejes a analizar. El esquema actual dice que debe haber un concejal cada 10.000 habitantes por lo que de seguir esa lógica con los 135.755 habitantes que arrojó el Censo 2022 se deberían elegir 13 ediles en la próxima elección. Pero Cortés ya anticipó que promoverá otro cambio y es la reducción de bancas (alguna vez deslizó que siete sería un buen número) y con un esquema de representación territorial, por barrios o delegaciones municipales, un estilo similar a los circuitos que tiene la Legislatura.

También quiere poner plazos para el tratamiento de proyectos en el Deliberante, aludiendo demoras excesivas en debates que se prolongan sin resolución, y revisar la continuidad de algunos organismos como la Defensoría del Pueblo, que considera que genera gasto y no incide en la vida de la gente.

En los cargos electivos también hay propuestas ya lanzadas, algunos recuerdan el debate perdido por apenas un voto para crear la figura de viceintendente hace dos décadas; otra mirada está puesta en lo ocurrido en la última elección, donde ningún candidato llegó al 20% de los votos, por eso se desliza la necesidad de una segunda vuelta para tener mayor legitimidad a la hora de gobernar.

El exlegislador Alejo Ramos Mejía (Frente Renovador) se sumó a la discusión y planteó días atrás ponerles fin a las reelecciones de los cargos electivos para garantizar alternancia y consecuentemente transparencia institucional. También exintendente Gennuso comenzó a promover instancias de participación sobre la reforma a través de la fundación MAPA, que creó y preside desde poco después de dejar el municipio.

Las estructuras políticas, sin descanso, empiezan el 2026 con el primer objetivo electoral en la ciudad más poblada de la provincia.