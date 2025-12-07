Sin respiro, volver al modo electoral

El PJ está lanzado, empezando por la jefa roquense María Emilia Soria. Ya no mide sus pasos, sino que ordena el proceso. Volvió activamente al partido, después de negarse a participar de su conducción, y Roca fue anfitriona del reciente Congreso. Ella lo cerró y pidió armados locales. Fijó ese punto de partida. “En enero, nos juntamos en Las Grutas”, adelantó.

Está atenta a la agenda para el 2027. “Queda solo un año”, corrigió a la barilochense Ana Marks cuando la futura senadora habló de “dos años” por delante.

Se descuenta el adelantamiento de los comicios gubernamentales, incluyendo la posibilidad de un debut electoral en marzo. Ese mes fue incorporado en la reforma de noviembre de 2022 al tradicional periodo de abril-octubre, aunque, luego, no se utilizó en la convocatoria del 2023. Pero, la opción de marzo está vigente.

El Congreso renovó la centralidad de los Soria en el peronismo, con reconfiguraciones de planes. El ascenso de Martín Soria al Senado desactiva su intención de presentarse nuevamente por el municipio de Roca y toma cuerpo que esa misión recaíga en “Carlitos” Soria, que hasta ahora siempre actuó como un alter ego político de sus hermanos.

Antes, Aníbal Tortoriello reunió en Cipolletti y puso también en acción electoral a su dirigencia, con su compromiso de actividad continua. Ubicado como “candidato más votado”, el cipoleño definió un pleno acople a la causa de LLA y ya se sumó a ese bloque en Diputados. Desalentó, en ese marco, cualquier canal y propuesta de entendimiento con los Soria, consciente de que sus posturas anti-Milei son incompatibles con su propósito de captación libertaria.

Las posteriores desventuras políticas de Lorena Villaverde, con su renuncia a la banca al Senado, lo favorecen porque liberan el terreno para su pretendida candidatura provincial por la fuerza de los Milei.

La diputada recién aceptó el lunes correrse cuando la llamó el presidente Javier Milei, que resistía desplazarla. Esa alteración presidencial tiene varias versiones y, entre ellas, la intervención de la embajada de EE.UU.

Su reemplazo en el Senado, el libertario Enzo Fullone, asistió en noviembre a la cumbre dirigencial de Tortoriello. Ahora, el universo del futuro senador se modificó y piensa construir por la suya. Su expansión se advirtió en la participación de la designación del mandamás del PAMI en Río Negro al ubicar a Nicolás Eugenio Petrini. Ambos empezaron como los jóvenes del gobernador Pablo Verani.

En el núcleo del oficialismo aún carcomen fuerzas las frustraciones del revés de octubre, pero también responde con modo electoral. Lo hacen con la estrategia de polarizar con el “kirchnerismo y el sorismo” y, por eso, la reciente sucesión de reacciones coordinadas en esa dirección.

Weretilneck busca entender y fijar un rumbo. Para eso, solicitó un sondeo post-electoral. Cree, por sí, que otras cuestiones se pondrán en juego en una compulsa gubernamental. Tiene razón y, entre ellas, se evaluarán las respuestas de su administración.

Hay deficiencias que pesan más que otras y Salud concentra ese déficit inocultable. El peso político recae en el ministro Demetrio Thalasselis. Ciertas censuras son injustas. Las culpas de lo ocurrido en el hospital de Cipolletti no solo son suyas.

¿Qué pasó en esa organización? Se anunció una corrección importante con la asunción de Juan Pablo Palma en la dirección, pero, a las dos semanas, dejó ese cargo, con una licencia. El designado no era médico y, por sí, eso generó resistencias internas y, además, las soluciones ministeriales prometidas no llegaron. La urgencia exigió que el segundo de Salud, Sergio Wisky, se hiciera cargo del hospital.