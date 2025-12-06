Esto es en Off: legislador peronista y un análisis de «su situación» partidaria

En el Congreso del PJ, el dirigente de Cinco Saltos, Raúl Maglioni solicitó se analice “la situación” del legislador peronista Pedro Dantas por su participación en la campaña a favor del oficialismo.

Ese pedido del circuito Alto Valle Oeste se formalizó con una nota de dirigentes y, por eso, el caso pasó al análisis del Tribunal de Disciplina del partido.

Dantas es un aliado residual del entendimiento del 2022 entre un sector peronista que lideró Martín Doñate y el gobernador Alberto Weretilneck.

El trato político se tensa, incluso entre quienes compartieron esa alianza oficialista de Nos Une Río Negro. Así se notó cuando en la última sesión legislativa existió un fuerte cruce entre Dantas y la ahora senador Ana Marks.

Cortés sin filtro, con un pedido frontal

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, tiene una presencia fuerte y no anda con vueltas a la hora de hablar. Así quedó demostrado en en un acto de Aeropuertos Argentina cuando abiertamente le dijo al CEO de la empresa: “Si usted es amigo de Milei, dígale que nos tire algo para Bariloche que no recibimos nada”.

Villaverde y otra renuncia en marcha

La diputada Lorena Villaverde renunciaría a la presidencia de La Libertad Avanza, tras su dimisión a la banca en el Senado. “Todavía no”, respondió cuando la periodista Jesica Bossi consultó por la salida del mando partidario. “Es un pensamiento. Ahora, lo que más quiero es sanar”, agrego. Si se cumple, Damián Torres asumirá esa conducción.

Un recambio gremial bien discutido

En un Congreso en Choele Choel el miércoles 10, la Unter tendrá cambio en su mando provincial, con la particularidad de que el oficialismo deja ese poder en favor de la oposición. Laura Ortiz será la nueva titular. Este viernes ya se cumplió una intensa y dura jornada de intercambios entre ingresantes y salientes.

Un saludo formal y una imagen de lejanía

Lejos se mostraron Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello en el Juzgado Federal de Viedma cuando fueron para recibir sus diplomas electorales. Solo un saludo formal en el pasillo y, después, cada uno por su lado. La imagen nada indicaba que en la elección del 26 de octubre ambos integraron la misma boleta de La Libertad Avanza.

Último acto del diputado Domingo y la charla pendiente

El diputado Agustín Domingo deja su banca de diputado y nada se sabe de su futuro. Una opción: el gabinete de su amigo Walter Cortés en Bariloche, a quien asesora. El parlamentario participó el jueves en una licitación en Dina Huapi y, en esa ocasión, el gobernador Weretilneck sonrió y aseguró tener “una charla pendiente con él para hablar de su futuro”, cuando la prensa consultó por su inclusión en el gobierno provincial.

Neuquén

Gastón no pudo rendir la materia de caballerosidad

Un incómodo momento vivió la diputada Karina Maureira por La Neuquinidad. Pasó a jurar junto a Gastón Riesco de LLA. Al llegar el momento de poner la mano en la biblia, Riesco se apresuró y se chocó con la mano de Karina. La dama debió esperar su turno. Mal Gaston.

La lección de los concejales por un día

En Plottier sobresalió en el Concejo Deliberante el programa “Concejal por un día”, los estudiantes del IFES y Valle del Sol presentaron varias iniciativas centradas en la seguridad y la infraestructura urbana como barreras en las vías y señalización en las escuelas. Una lección: realidad versus rosca política.

El diputado no tiene filtros

El diputado Marcelo Bermúdez (Pro) sostuvo que el gobernador Rolando Figueroa “tiene absolutamente claro este escenario” y afirmó que por ese motivo “lo primero que hizo fue ordenar las cuentas fiscales, eliminar los gastos superfluos y eliminar la mugre del Estado provincial”. Un concepto muy concreto sin doble interpretación.

Orgulloso el intendente

El intendente de Zapala hizo debutar la bandera local en la cumbre del Lanín. Ni más ni menos. Saludó a Bruno Esparza, padre e hijo, “dos zapalinos con espíritu de aventura, llevaron nuestra bandera hasta el majestuoso Lanín, símbolo por excelencia de todos los neuquinos”, escribió. A ver que intendente lo emparda.

¡Es para Murer que lo mirará por TV!

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, defendió la inversión estatal en un evento turístico como el mundial de motocross que se hará en esa ciudad en marzo del año que viene luego de que Villa La Angostura perdiera la plaza por antipatía del poder político que le quitó apoyo económico y del otro, apoyo para facilitar un evento. Qué dirá Javier Murer.

Cómo hacer un grafitti con la izquierda

Una petrolera aportó unos modernos pizarrones digitales para un establecimiento educativo. Al inaugurarlos, el intendente Ramón Rioseco fue invitado a estampar su firma digital y entones lo hizo con la mano izquierda dado que sigue averiada su extremidad superior derecha. Si en sus épocas docentes hubiera estos elementos, era más fácil.

