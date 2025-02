Tregua en el inicio de un año electoral

Alberto Weretilneck llega a la apertura de sesiones del próximo sábado con alivio, tras encauzar el vínculo con la Unter que concedió una tregua al aceptar la oferta salarial del primer cuatrimestre.

El escenario difiere respecto de un año atrás cuando la incertidumbre por el impacto de los recortes de políticas nacionales desafiaba a cualquier administración provincial y municipal. Los gremios comenzaron apuntando a la figura de Javier Milei a quien atribuían todos los males, pero de inmediato hubo una corrección y vuelta a la realidad local.

El 2024 empezó con un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo y se sucedieron medidas de fuerza casi de manera mensual, con el pico máximo de tensión por un tema que el Gobierno se podría haber evitado: la declaración de la esencialidad educativa que impulsó el PRO y el oficialismo levantó como bandera en esa pelea con los docentes, aunque más tarde retrocedió porque a las luces del conflicto que recrudeció volvió a cajonearla y nunca se trató en segunda vuelta para convertirla en ley.

El 2024 cerró con la advertencia de la Unter del riesgo de inicio de clases en 2025. Pura espuma. Finalmente el viernes, con la primera oferta, la conducción de la Unter encauzó al Congreso y hasta la seccionales más críticas —que aunque rechazaron la propuesta salarial no querían ir al paro— para dar una señal de tiempos distintos.

Lo que se aceptó todavía genera dudas porque solo se conoce el impacto del 6,7% del período febrero-mayo para el cargo de un maestro que recién se inicia, que llegará el último mes del acuerdo a un sueldo de 1.045.031 pesos, una suba de bolsillo de unos 114.000 pesos respecto del haber que perciben desde octubre pasado.

Para Weretilneck es un buen inicio en el año electoral. Unter acordó, ATE también y solo quedó en la vereda crítica UPCN, que tiene un peso importante en la administración pública pero su dirigencia no es proclive a medidas de fuerza, la acción que podría complicar el normal funcionamiento del Estado.

Señales del arranque de la campaña

Con este encauzamiento del vínculo con los gremios, el escenario electoral aflora de manera contundente. La última semana el gobernador hizo un ensayo de lo que será la campaña de JSRN para retener sus bancas en el Congreso y pujar con LLA y el amplio abanico del peronismo en la elección de octubre, que tendrá nuevas reglas con el debut de la boleta única de papel.

Weretilneck estará al frente y será el vocero de la propuesta, no importan los nombres que vayan en la lista, se sabe que los elegirá el líder del proyecto, sin chances de algún otro mecanismo democrático de selección de las mejores figuras que expresen el sentir de la fuerza provincial en la esfera nacional. “Alberto tiene que soñar conmigo para que me elija”, ironizó hace poco un dirigente interesado en ser candidato. La expresión no es exagerada, todo pasa por el gobernador y su estrategia.

Weretilneck lideró, con una evidente muestra del personalismo de su gobierno, la situación de emergencia desatada por los incendios en El Bolsón y al retomar la agenda gubernamental —que pausó 15 días— esta semana inició una confrontación con las empresas petroleras que construyen el oleoducto Vaca Muerta Sur y que sacarán los hidrocarburos extraídos de Neuquén por el futuro puerto rionegrino, construido para ese fin en la costa de Sierra Grande.

El objetivo es poner en claro quien manda: “Que nadie se confunda aquí: el oleoducto se hace respetando a los rionegrinos o no se hace”, enfatizó el mandatario al reclamar la contratación del 80% de mano de obra local, poniéndose al frente de las demandas que la Uocra insinuaba y recién se animó a plasmar con más fuerza tras la embestida gubernamental.

También se conoció que Weretilneck exigió a las empresas un 1% del valor de los hidrocarburos que saldrán por el futuro puerto rionegrino, algo que no estaba acordado previamente y que para la oposición —con análisis distintos pero el blanco en el gobernador en común— es contradecir al RIGI al que adhirió rápidamente en julio como el primer alumno de la escuela mileista.

Las acciones dan cuenta que el operativo verde 2025 comenzó.