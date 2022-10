Una competencia entre fragmentos

Los sectores internos del MPN buscan cohesión mientras desde la trinchera el oficialismo azul es asistido con insumo por el sector petrolero.

Hay una situación inédita que se observa en el escenario político de Neuquén y tiene que ver con la oportunidad de oro que se presenta por el probable portazo de Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino. Ante el cansancio de la oposición que se ve colonizada por el MPN directa e indirectamente algunos apuntan a sacar tajada de la situación.

Como dijeron las investigadoras de la historia política regional Orietta Favaro y Graciela Iuorno: “los radicales y peronistas son vistos por la sociedad neuquina como funcionales al sistema político neuquino, se autodefinen como minoría, no como oposición y más que competir contra el MPN, lo hacen entre ellos”.

La experiencia de formar un gran frente quedó demostrado que sirvió en términos circunstanciales pero no para sostener una postura ideológica. En efecto, como en un frente se acuerdan los lugares en la lista de diputados provinciales en función de la expectativa de cuántos van a ingresar a la cámara, después cada uno de esos lugares hace rancho aparte. Para bien o para mal el proceso de colonización que hace el partido estado de Neuquén tiene resultados dispares aunque, vaya sorpresa, siempre en función de las necesidades del MPN. Quedó demostrado con la atomización que se produjo en los dos frentes “opositores”: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en la legislatura. El partido estado se une con uno para lograr la mayoría que le resultó esquiva sin las colectoras para imponerse en un tema como el pedido de interpelación al ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca por el escándalo de las estafas con planes sociales. Aunque cuando debió cosechar voluntades para pedir una autorización para endeudarse, los socios fueron los que ahora votaron en contra.

El juego de que “mejor que se peleen entre ellos pero no contra nosotros” como interpretan desde el MPN tiene ahora un escollo que no parece fácil sortear, se lo rodea pero no se lo salta.

El diputado nacional del MPN dijo que iba a ser candidato a gobernador, pero no aclaró si era por una lista interna del MPN o con un sello que podría ser Comunidad para ir por fuera y hacer, como le propuso el Movimiento de Acción Política, MAPO, una interna abierta directamente en al elección general.

Los escenarios de Koopmann fortalecido o debilitado por internas con o sin Figueroa tienen invitados estrella como son “los otros” en la politica.

Ante este esquema, las opciones de los otros candidatos quedará relegada y por lo tanto los esfuerzos se concentran en el armado de “listas de consenso” para la Legislatura o para el Concejo Deliberante que elegirá de un solo saque a todos sus integrantes porque ahora sí es constitucional la enmienda que hizo Mariano Gaido y que eliminó una elección en democracia. Este puede ser el esqueleto sobre el que se puede acomodar la foto que unió al concejal Juan Peláez con Ramón Rioseco y Soledad Martínez. El candidato a intendente de la UCR es quien acusó a su excompañero de militancia Guillermo Monzani de ser funcional al MPN bajo “el versito de la oposición constructiva” y es quien mantuvo una discusión con un edil respecto a de qué metal era la cuna en la que habían nacido.

El Frente de Todos también se debate entre llevar un candidato de paladar negro del Partido Justicialista aunque sea para cortar la racha después de 19 años o seguir ensayando una disputa entre duros y blandos, mientras se le escapan algunos apoyos. El PJ en la ciudad de Neuquén renovará sus dos bancas y antes de la elección se le fueron apoyos cuyo peso sólo es medido cuando se cuentan los votos, no antes.

¿Qué va a hacer Rolo? la pregunta del millón que ni el protagonista tiene la respuesta sino la daría sin dar tantos rodeos. El oficialismo azul se pertrechó en las trincheras y el sector petrolero le facilita las armas. “Sólo un gesto de Jorge Sapag puede dar un giro”, contó un dirigente del MAPO que se convirtió en la reserva moral de la doctrina que en su momento amamantó. A esta altura se analizan escenarios de Marcos Koopmann ante Rolo en internas y en la general y por eso tienen relevancia las otras dos opciones por fuera del MPN.