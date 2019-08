Organizaciones sociales se movilizan en Roca en contra de la devaluación

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) comenzó a movilizarse por las calles de Roca, al grito de "basta de saqueos". La concentración inició hace pocos minutos en la intersección de calle avenida Roca y Tucumán.

"La deuda es con el pueblo, no con el FMI" expresa la bandera que encabeza la marcha que llevan adelante decenas de militantes de estos espacios.

La profundización de la crisis luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) despertó la preocupación de los sectores más vulnerables, por esta razón exigen que el gobierno nacional y provincial respondan a los reclamos del pueblo.

"Más del 70% de la población le dijo basta a este gobierno en las urnas como respuesta a sus políticas hambreadoras. Hoy vemos necesario decirle que no también en las calles", expresaron.

Con mate cocido y torta frita se llevará adelante luego una concentración en pleno centro de la ciudad, donde el tránsito se verá afectado por varios minutos.

"Salimos a las calles porque esta situación ya no se aguanta más. Mientras Macri y sus amigos se están llevando la plata de los trabajadores, los comedores no dan a basto, los compañeros llevan tiempo sin poder conseguir un trabajo y no podemos pagar los impuesto", señaló Natalia Chavez, referente del FOL.