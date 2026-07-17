Nación convocó a una consulta pública por el proyecto AMBA I, que integra un plan energético nacional de más de 5.600 kilómetros

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, convocó a la consulta pública del proyecto AMBA I, instancia que busca informar a la ciudadanía sobre los impactos ambientales y sociales de la iniciativa, así como las medidas de mitigación previstas.

El proyecto forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 obras prioritarias con más de 5.600 kilómetros de líneas. Las mismas están orientadas a mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver los cuellos de botella estructurales que limitan el transporte de energía desde los puntos de generación hacia los centros de consumo.

En el caso de AMBA I, que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires, se contempla el armado de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión para reforzar el abastecimiento en un área donde se concentra alrededor del 40% de la demanda eléctrica a nivel nacional.

El proyecto se desarrollará bajo un esquema de concesión de obra pública con financiamiento privado. En ese sentido, el Estado nacional señaló que el proyecto se encuentra en proceso de obtención de la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro fue anunciado para el 22 de julio en el Paseo Cultural «El Galpón», a las 11. Las autoridades de la Secretaría de Energía se encargarán de presentar los impactos ambientales y sociales del proyecto y las medidas de mitigación.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, se podrán realizar consultas o comentarios sobre el proyecto a través de este formulario o escribiendo a ampliaciontransporte@mecon.gov.ar. Todas las consultas serán respondidas de manera online.

La licitación del proyecto, prevista para este 2026, será la primera bajo el régimen aprobado el año anterior mediante la Resolución 311/25. De esta forma, el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico comenzará su puesta en marcha con tres obras: AMBA I, Río Diamante – Charlone – O’Higgins, y Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca. El total de construcciones previstas son las siguientes: