Apalap!” apareció en los sueños de Oscar Giunta como un lugar placentero, un mantra hindú al que recurrir en busca de paz. El músico buscó tan extraña palabra y descubrió que no existía, salvo en su propio universo onírico. Entonces decidió darle una existencia fuera de allí. Y decidió que era un buen nombre para el nombre del primer disco de Oscar Giunta Supertrío, el conjunto de jazz que el baterista nacido en Mendoza comparte con el pianista Hernán Jacinto y el contrabajista Flavio Romero.



Oscar Giunta Supertrío comenzará este viernes una breve pero muy intensa gira por la región en la que presentará las canciones del disco en cuestión que, de tan flamante, aún no fue editado ya que se encuentra en la última etapa de masterización. Los conciertos serán este viernes en Distrito CC, de Roca; el sábado en el Espacio Duam, en el marco de Feria de la Música de Neuquén;el domingo en La Vieja Estación, de Centenario; y el lunes en el Festival de Jazz de Zapala.



“Apalap!” se grabó en dos sesiones, el 23 y 24 de abril pasados, en los míticos estudios Bacque Recording Studios, de Nueva York.

En su intensa carrera musical, Oscar Giunta tocó, giró y grabó junto al Wayne Shorter Quartet, John Patitucci, Herbie Hancock, Dave Liebman, Dave Holland, Lalo Schiffrin, Billy Cobham, Paquito De Rivera, Philip Catherine, Danilo Pérez, Eddie Daniels, Chris Potter, Donny Macaslin y muchos artistas más. En una charla telefónica con “Río Negro”, el baterista habló del disco en cuestión y del estilo musical del supertrío, entre otras cuestiones.

P- ¿Qué nos podés contar de “Apalap!”, el flamante disco de Oscar Giunta Supertrío?

R: Es, en primer lugar, el motivo por el que vamos a tocar a Río Negro y Neuquén. Es un disco que grabamos en Nueva York, en el que yo creo que es uno de los mejores estudios, el Bacque Recording Studios. Un lugar con una técnica y un equipamiento increíbles, además de una gran calidad humana. El disco tiene un nivel de audio supelativo.

P: Es el primer disco del grupo, ¿cómo se da su grabación?

R: Sí, es el resultado de ocho años de tocar, girar y trabajar con Oscar Giunta Supertrío, el conjunto que lidero y del que estoy orgulloso porque creo que es el que mejor representa mis gustos e intereses musicales. Todo ese recorrido le ha dado al grupo un sonido muy particular, que va más allá de las individualidades que lo componen, porque tanto Hernán como Flavio son músicos muy destacados. Los tres juntos somos el resultado de un trabajo constante y un encontrarnos permanentemente en el escenario durante todos estos años. Ese recorrido le ha dado al grupo un vuelo inusual que creo nos llevó casi de manera natural al disco.

P: ¿De qué está hecho musicalmente “Apalap!”?

R: El jazz es un género más asociado a la cosa más intimista o sombría, acá la música cobra diversos tonos. Tenemos un rango expresivo muy amplio que nos mantiene entretenidos, por así decirlo. Creo que es un concepto que felizmente también lo comparte el público. Los conciertos vienen siendo como rituales de energía y la idea es que ese espíritu del vivo sea el espíritu del disco. Que todo eso que sucede en nuestros conciertos pueda ser trasladado al disco.

P: ¿Y Oscar Guinta Supertrío, de qué está hecho? Porque no parecen aferrarse al estándar.

R: Te diría que somos un trío de jazz que no solamente toca jazz. Te lo explico así: somos una formación arquetípica de jazz, de batería, contrabajo y piano. Sin embargo, solemos partir de músicas y estilos más cercanas al rocanrol o la música contemporáneas, o más latinoamericana. Lo que resulta es un sonido sumamente variado que recorre muy diversos estados de ánimo. Encuentro en eso un atractivo muy particular.

Ahora bien desde lo musical somos un trío de jazz a partir de que tomamos una determinada música para la interacción y la improvisación. Esa es la principal impronta del jazz como género. Lo que se oye es mucho más amplio de lo pautado en la música escrita. Lo escrito en el jazz es apenas el cinco por ciento de lo que se escucha. Desde ese aspecto, insisto, sí somos un trío de jazz. En lo estilístico, en cambio, tomamos sonidos que pueden ser emparentados con el rock, el folclore, la música contemporánea y latina. Es la materia a prima a partir de la cual abrimos el juego y explotamos nuestro jazz. No somos un trío complaciente, más bien todo lo contrario: terminamos siendo una experiencia sensorial bastante fuerte.



P: ¿A qué remite la palabra “Apalap!”?

R:Es una palabra aparecía de manera recurrente en mis sueños y que representaba como una especie de mantra hindú, lo cual fue una cosa falsa porque no existe esa palabra en ningún idioma (risas). Pero en el sueño recurría a ella en busca de bienestar y de paz interior. Digamos que rescaté ese espíritu de “apalap” porque es lo que me pasa con Oscar Giunta Supetrío.Lo tomé como una forma de abarcar todo lo que hace al grupo. Apalap no significa nada, pero quizás a partir de ahora sí, al menos para mi.

P: ¿Cómo se formó el supetrío?

R: Puede que uno deliberadamente los busque o suceda de manera natural. En este caso, son dos músicos tremendos con los que tuve la oportunidad de tocar en diversas oportunidades y a los que fui a buscar para formar el trío. Siempre tuve la fantasía de reunirlos. Y creo que resultó incluso más allá de lo musical porque Hernán y Flavio terminaron siendo muy buenos amigos, más allá de mi incluso (risas)

En el caso de Flavio no hace tanto que lo conozco, pero lo venía siguiendo. Lo convoqué en 2017 para una gira que yo tenía que hacer por Ucrania y Turquía e ingresó al trío en lugar de Arturo Puertas, quien era el contrabajista inicial. En cambio, con Hernán venimos compartiendo música desde hace muchos años. Ya tocábamos juntos en un trío más eléctrico y durante seis años fuimos parte de grupo de Javier Malosetti.

Lo que tenés que saber de la gira

Viernes 30 : a las 21, en Distrito (Roca). Grupo invitado: Le Mandioca.

Sábado 31: a las 22, Espacio Duam, en el marco de la Feria de la Música de Neuquén.

Domingo 1 de setiembre: a las 21, en La Vieja Estación (Belgrano 195, de Centenario).

Lunes 2 de setiembre: Festival de Jazz de Zapala.