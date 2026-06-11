Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por su patrimonio y afirmó que incurrió en una “omisión ética”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sacudió la interna oficialista al lanzar una dura crítica sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus ahorros en criptomonedas. El cuestionamiento de la legisladora se dio justo en el día de su cumpleaños número 70, y después del saludo público que recibió del presidente Javier Milei.

En declaraciones a La Nación, la exministra de Seguridad fue tajante al evaluar el escenario del ministro coordinador: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. A su vez, respecto al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Bullrich tomó distancia y agregó: “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

El planteo de la senadora no es nuevo. Hace poco más de un mes, Bullrich le había exigido formalmente a Adorni la presentación «de inmediato» de su declaración jurada para disipar las dudas sobre la evolución de sus bienes. Según trascendió, la legisladora intentó plantear sus reparos en una reunión de Gabinete frente al presidente Javier Milei, pero fue interrumpida por el mandatario, quien junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la decisión política de blindar al funcionario.

FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

Las diferencias de Patricia Bullrich en el Senado

Estas definiciones se inscriben en una secuencia de posicionamientos públicos donde la conductora del ala legislativa del oficialismo marca distancia de las directivas de la Casa Rosada. Entre los principales focos de tensión recientes se destacan:

Restricciones a la prensa: Tras exigirle explicaciones a Adorni, Bullrich asistió a la comisión de Libertad de Prensa de la Cámara alta —presidida por Carolina Moisés—, donde se debatieron los cuestionamientos al Ejecutivo por haber limitado el acceso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.



Tras exigirle explicaciones a Adorni, Bullrich asistió a la comisión de Libertad de Prensa de la Cámara alta —presidida por Carolina Moisés—, donde se debatieron los cuestionamientos al Ejecutivo por haber limitado el acceso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Pliegos judiciales: Semanas atrás, manifestó su rechazo «por razones de conciencia» al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por los hermanos Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Si bien Bullrich se abstuvo en la votación final tras un encuentro con Karina Milei, el episodio expuso la fragilidad de la tregua interna.

Cuidar el caudal electoral sin romper el bloque

Desde el entorno más cercano a la senadora descartan de plano que estas declaraciones impliquen una ruptura con el espacio libertario, la búsqueda de una grieta o el relanzamiento de un proyecto presidencial propio. Por el contrario, sus allegados justifican los movimientos en clave de supervivencia política.

“Defendió su caudal electoral y sigue demostrando que es necesaria en un espacio en el que, si no se diferencia, deja de tener valor”, analizó uno de los armadores políticos de la exministra.

A pesar de que el jefe de Gabinete intentó relativizar cualquier cortocircuito en sus últimas intervenciones, cerca de Bullrich son lapidarios con el futuro del ministro coordinador tras su última entrevista televisiva: “Con la de ayer buscó zafar, pero políticamente está listo”, concluyeron.