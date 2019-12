Pablo Vergara: “Merecimos varios puntos más”

Luego de una temporada 2018/2019 notable, la renovación de Pablo Vergara a mitad de año fue una de las mejores noticias para el hincha de Cipolletti en el mercado de pases.

La capitanía fue un premio consecuente a su buen nivel en su primer año en el Albinegro. Aunque en lo personal las lesiones lo dejaron afuera varias semanas, el referente valoró lo hecho por el equipo en la primera mitad del torneo.

“El balance es positivo, no terminamos como hubiéramos querido estas últimas dos fechas pero igual quedamos en una posición alta, en los primeros puestos. Eso nos deja bien parados para lo que viene, queda toda la segunda vuelta”, destacó el volante.

Cipo cosechó 18 puntos en 14 fechas, con cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas. Aunque fue casi todo el campeonato tercero, actualmente ocupa el quinto lugar y, al quedar libre en la última fecha, podría arrancar el 2020 fuera de la zona de clasificación al hexagonal final.

“Merecimos más puntos de los que conseguimos, nos queda bronca por algunos partidos que pudimos haber ganado. Nos faltó esa cuota de suerte que tuvimos al final del torneo pasado. Sabemos que el campeonato es muy parejo y disputado en todas las canchas”, analizó Vergara.

Casualmente, el partido con Deportivo Maipú del domingo fue uno de los que mejor jugó el Albinegro, a pesar de perder 2 a 1.

“Fue un partido raro, merecíamos ganarlo. Maipú no hizo nada para merecer llevarse los tres puntos. Fue por errores puntuales nuestros que supieron aprovechar. Me han dicho varios que fue nuestro mejor partido. Hubiera sido lindo dejar los tres puntos en casa y más jugando así. En el primer tiempo ellos no tocaron la pelota y tuvimos cuatro o cinco situaciones claras, pudimos habernos ido con dos o tres goles de ventaja al descanso”, sentenció el zurdo.

Respecto a lo que viene el próximo año, el capitán es optimista. “Ajustando un par de detalles se puede clasificar. Tenemos un plantel largo, tuvimos varias lesiones y el técnico tuvo recambio”, aseguró.

Vergara se desgarró antes de empezar el certamen y en la quinta fecha se fracturó. “La última lesión me complicó. Uno no espera que le pasen estas cosas. Tuve la mala suerte de fracturarme y eso me cortó el ritmo, estuve casi un mes parado. Por suerte pude terminar jugando”, comentó.

La falta de regularidad le costó una merma en sus números. Luego de ser uno de los goleadores de la edición pasada, en este torneo aún no marcó.

Sobre la posibilidad de ser el capitán del equipo, el mediocampista expresó: “Es una linda responsabilidad llevar la cinta. Trato de ayudar adentro y afuera de la cancha y estar a disposición del plantel”.