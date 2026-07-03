Así es la exclusiva casa de Julián Álvarez en Madrid: cocina de concepto abierto, minimalismo y un enorme jardín

Mientras brilla con la camiseta del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, Julián Álvarez también disfruta de un presente pleno en el plano personal. Junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo, el delantero vive en una exclusiva casa en las afueras de la capital española, una propiedad donde la arquitectura contemporánea, la funcionalidad y el minimalismo marcan el estilo de cada ambiente.

A través de distintas publicaciones en redes sociales, la pareja dejó ver algunos rincones de la vivienda, que se caracteriza por sus espacios abiertos, una cuidada elección de materiales y una fuerte conexión con el exterior.

Una casa de concepto abierto y mucha luz natural

La residencia responde a una de las principales tendencias de la arquitectura actual: el diseño de planta abierta.

Los ambientes sociales se encuentran completamente integrados, permitiendo que living, comedor y cocina funcionen como un único gran espacio. La circulación fluye de manera natural y la ausencia de divisiones aporta una mayor sensación de amplitud.

Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, uno de los grandes protagonistas del proyecto, además de ofrecer vistas permanentes hacia el parque.

La decoración apuesta por una estética minimalista, con muebles de líneas simples, colores neutros y una presencia muy medida de objetos decorativos, generando una atmósfera cálida y relajada.

La cocina, el corazón de la casa

Uno de los ambientes más destacados de la vivienda es la cocina, diseñada para combinar estética y funcionalidad.

El espacio incorpora una isla central que organiza la circulación y se convierte en el punto de encuentro de la familia. A su alrededor se distribuyen muebles de guardado en formato torre, con electrodomésticos completamente integrados para mantener la limpieza visual del ambiente.

Según trascendió, el diseño también fue pensado para facilitar el trabajo de la chef privada que acompaña a la familia, privilegiando superficies amplias y una distribución cómoda para la preparación de las comidas.

Un parque que invita a disfrutar del aire libre

El exterior mantiene la misma línea contemporánea que el interior de la casa.

La propiedad cuenta con un gran jardín parquizado, amplios sectores verdes y una piscina de importantes dimensiones, que se convierte en el centro de la vida al aire libre durante los meses más cálidos.

También dispone de un quincho y un espacio con reposeras y sillones pensado para descansar, compartir reuniones familiares o simplemente disfrutar del entorno con privacidad.

Las vistas despejadas completan un paisaje donde naturaleza y arquitectura se integran de forma armoniosa.

Un espacio exclusivo para el entretenimiento

Además de los ambientes principales, la casa posee un salón de juegos y entretenimiento, un sector concebido para los momentos de descanso.

Este ambiente reúne distintos juegos y espacios recreativos, siguiendo la misma estética sobria y funcional que predomina en el resto de la vivienda.

Minimalismo y calidez, el sello de la casa de Julián Álvarez

Lejos de la ostentación que suele asociarse a las grandes figuras del fútbol europeo, la casa elegida por Julián Álvarez y Emilia Ferrero transmite una sensación de equilibrio y serenidad.

La combinación de materiales nobles, iluminación natural, ambientes conectados y una decoración despojada refleja el estilo de vida de la pareja, que siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo.

El hogar, en las afueras de Madrid, un espacio donde el diseño contemporáneo, la comodidad y la vida familiar conviven en perfecta armonía.