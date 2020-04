Pandemia y logística

Para quienes estamos en Comercio Exterior (Servicios Aduaneros y Logística), la incertidumbre se ha instalado en tiempos de pandemia.

Es que el sector necesita continuar atendiendo a los clientes, mover los camiones y contenedores, para evitar el desabastecimiento en diversos sectores.

El cierre de las fronteras antes de la cuarentena obligatoria nos tomó por sorpresa. Aduana decretó asueto. Combo letal para la operatoria en general. Caos, anarquía, falta de reglas claras.

Necesitamos saber fehacientemente qué debemos hacer con nuestros choferes cuando han dejado el camión en zona aduanera a la espera de ser liberados por Aduana.

Sin arriesgar la salud de la población, cuidando la vida, se pueden tomar medidas a nivel nacional para que la logística sea más fluida y no haya desabastecimiento en el país. Las reglas claras, en este sentido, ayudarían a no cortar el intercambio con otros países y no extender los tiempos de la entrada de productos que son y serán necesarios en esta época.

Delia Flores. Especialista en Comex y Logística Internacional/ Argentina y Brasil

