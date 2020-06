Para Gaido no hay que cerrar sino respetar las "nuevas conductas"

Para el intendente Mariano Gaido, el incremento de personas contagiadas con COVID-19 en Neuquén “era algo esperado” por la evolución de la pandemia. Consideró que "esta etapa" exige la consolidación de “nuevas conductas” para “seguir transitando la vida laboral y comercial, no podemos vivir de cuarentena; tenemos que cuidar la salud”, sostuvo.



Gaido no se mostró partidario de volver a una fase inicial, sino de reforzar al máximo los cuidados de desinfección y distancias para evitar el contagio para “mantener lo que tenemos”.

“Era algo esperado” dijo cuando fue consultado por su opinión por la transmisión en aumento del COVID-19 en la ciudad.

Insistió en la responsabilidad personal de nulas reuniones sociales, insistio en que se saliera sólo si era inevitable, usar barbijos, tomar distancia “tener conciencia y cumplir las conductas que nos exige la pandemia”.



Recalcó que tras 90 días de aprendizaje y aislamiento “ya sabemos que el virus no está en el aire, se transmite de persona a persona. Si no se cumplen los protocolos y las nuevas conductas” los casos seguirán en aumento hasta que se logre una vacuna o un tratamiento que por ahora no existe, recordó.



Agregó que con las aperturas se reforzaron las restricciones, como las 10 medidas adoptadas la semana pasada en conjunto con la provincia para las ciudades de la confluencia: suspensión de las reuniones sociales, reducción del horario de circulación a las 20, la prohibición circulación de los domingos y algunas actividades físicas de miércoles a sábados.



“Es importante seguir transitando nuestras vidas, y para eso necesitamos cuidar la salud: limpieza de manos, tapabocas, distanciamiento y la conciencia de que depende de nosotros”, insistió.

“Todos hicimos un esfuerzo importante; llega este momento de apegarnos a las nuevas conductas” para evitar contagios. Mariano Gaido



Agregó que mientras a la ciudadanía se le exigen protocolos que condicionan las actividades, desde la comuna “salimos a buscar a los posibles contagiados (con el plan Detectar), la otra alternativa es conocer de los casos la puerta del hospital”.

Insistió en las medidas preventivas de cerrar el ingreso a la ciudad para dar paso sólo a los esenciales, defendió el filtro en los puentes y luego en la ruta 7 y 22 para restringir el flujo de circulación en la ciudad y recordó la continuidad de fumigaciones en paradas, veredas de hospitales y en los barrios para frenar contagios.



Destacó la importancia del despliegue de personal municipal en guardias urbanas y el cordón sanitario para disminuir contagios, “capacitar y cuidar lo que hemos logrado”