Fortnite, una de las opciones más populares

Además de ser uno de los battle royale más populares del mundo, es el auténtico rey del crossplay: se puede jugar en simultáneo entre usuarios de PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac, iOS y Android. O sea, salvo que alguno no lo tenga no hay excusa para no jugarlo entre amigos. Y ni siquiera, porque hasta tiene la ventaja de ser gratuito.





Luego de bajar del colectivo volador, 100 jugadores se enfrentarán entre si en un campo de batalla que irá variando temporada a temporada, pero siempre tendrá armas disponibles para aquellos que quieran garantizarse la difícil victoria.

¿Una clave?Si recién empiezan a jugar, presten atención al modo de construcción. Será mucho más útil de lo que parece…



Call of Duty: Modern Warfare, una joyita



Una de las últimas grandes apuestas del binomio Infinity Ward y Activision. A fines de 2019, se publicó el “Call of Duty: Modern Warfare” y su jugabilidad online fue una de las más destacadas, situación que generó una gran oleada de gamers.

En este caso, el juego cruzado se da entre usuarios de PC, PS4 y XboxOne, dejando afuera a los usuarios de Switch.





Con esta nueva entrega de la saga, han mejorado considerablemente el apartado gráfico y la cantidad de opciones a la hora de armarse, algo que generó buenas críticas.

Fue el primer título de la serie en incluir clossplay, y los desarrolladores confirmaron que seguramente las próximas entregas continuarán con esta característica, una de las más solicitadas.



Rocket League, entretenimiento asegurado



Si contamos de qué se trata, pareciera no tener sentido. Básicamente, es jugar al fútbol con autos de control remoto. Sin embargo, como la mente de los gamers obra de formas misteriosas, este juego se transformó en un auténtico furor.

No es gratuito, pero tiene un costo tan reducido que lo hace asequible para cualquier jugador. Y la apuesta por el crossplay surtió efecto, pues son cada vez más las partidas con estas características.





En este juego, el crossplay se da entre PC, PS4, Xbox One y Switch, así que también cuenta con numerosas opciones de consola.

Se descarga desde Steam, y promete diversión garantizada. ¿Te gustan los autos? ¿Te gusta el fútbol? Entonces, por qué no mezclarlos…



Brawlhalla, el nuevo “Smash Bros”



¿Qué puede salir mal si a un juego de pelea lo volvemos atractivo visualmente, le ponemos una jugabilidad impresionante y le agregamos un catálogo enorme de peleadores, con algunos invitados estelares como John Cena o Lara Croft?

¿Y si a esa propuesta le sumamos escenarios visualmente impactantes? ¿Y si encima le ponemos crossplay entre PC, PS4, Xbox One y Switch?





Bueno, a todo este conglomerado de buenas intenciones, sumémosle que el juego es gratuito. No hay forma que falle.

Brawlhalla es, básicamente, una especie de SmashBros de la nueva generación, que entre tantos regalos nos permite jugar entre amigos sin importar la plataforma.



Dauntless, un buen cooperativo



En las anteriores opciones, varios de los juegos podían ser cooperativos pero tenían como espíritu la confrontación entre usuarios. Acá, todo lo contrario. Dauntless se trata, básicamente, de un juego de acción cooperativo en línea. En grupos de hasta cuatro jugadores, los usuarios deben tratar de dar caza a distintas criaturas míticas con grandes poderes.

Pese a su característica free to play (o sea, gratuito), cuenta con la posibilidad de realizar compras dentro de la aplicación para aquellos que deseen mejorar sus personajes.





Al igual que en casos anteriores, está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Cada partida toma aproximadamente entre 20 y 40 minutos, y se disputa como un juego de acción en tercera persona. Allí, los usuarios deben controlar su salud y utilizar ataques con un sistema de combos para derribar a los gigantes que se topan en sus caminos. Otra opción interesante, que en este caso además es cooperativa.