Para no aburrirse en casa, ¡juegos gratis para todos!

Debido al avance del coronavirus Covid-19, cada vez más países adoptan medidas de aislamiento social preventivo, lo que conocemos como “cuarentena”. Por eso, millones de personas deberán pasar varios días en sus casas, con la monotonía que eso implica. Y en este contexto, las empresas de videojuegos se pusieron a tono con la situación para dar una mano.





Es que varias desarrolladoras liberaron algunos títulos de su catálogo bajo la premisa “Quedate en casa”, para que aquellos que cumplen con el aislamiento tengan algún entretenimiento gratuito. Por ejemplo, hasta el jueves, Epic Games Store ofrece la descarga de dos juegos sin costo alguno. Se trata del Watch Dogs, un auténtico juegazo; y del The Stanley Parable, un juego tan bizarro como atractivo.

Hasta hoy (¡apúrense, todavía están a tiempo!) la tienda de Valve permitirá reservar de forma gratuita el Lara Croft: el templo de Osiris y el Tomb Raider. En ambos casos, podrán descargarse luego desde Steam.

Ubisoft liberó el uso de todos los juegos de la saga Assassin’s Creed durante esta semana, y a partir de hoy (y hasta el 28) hará lo propio con Child of Light. El fin de semana, por su parte, lo hará con Ghost Recon Breakpoint.

También hay opciones para los más peques. En Steam, podrán descargar de forma gratuita Deiland y Drawful 2.





Si además buscamos algo que aporte conocimientos, que mejor opción que el Rabbids Coding, uno de los aportes de Ubisoft durante la cuarentena. Allí, los niños no solo se divertirán, sino que también podrán aprender los conceptos básicos de la programación , una herramienta de gran utilidad en estos tiempos.

Para celular también hay opciones, claro. Entre otros, te recomendamos Call of Duty Mobile, Score Hero!, New Star Soccer, Alto’s Odissey, The Battle of Polytopia y Clash Royale. No hay excusa para no divertirse.