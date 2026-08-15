Oldelval fue reconocida cómo una de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica

El reconocimiento se suma al obtenido en marzo de este año, en el ranking "Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina". Foto: gentileza.

La firma nacional especializada en el midstream, Oldelval, fue reconocida en el puesto 27 del ranking «Best Workplaces in Latin America 2026«, elaborado por Great Place to Work (GPTW), siendo catalogada entre las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica.

El reciente reconocimiento se suma al obtenido en marzo de este año. En la edición 2026 del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, elaborado por la misma consultora, la compañía alcanzó el puesto número 10 entre las empresas de la categoría de 251 a 1000 colaboradores.

Desde la empresa se afirmó que ambas menciones reflejan el camino recorrido durante los últimos años, con una gestión que pone a las personas en el centro y promueve una cultura basada en la confianza, el desarrollo, la cercanía y el trabajo en equipo.

«Llegar a este lugar no es casualidad: es el resultado de años de trabajo enfocado en las personas, en cómo trabajamos y en quiénes somos. Este logro pertenece a cada una de las personas que forman parte de Oldelval y que, día a día, construyen la cultura que nos define», destacaron desde la compañía.

El ranking Best Workplaces in Latin América distingue a organizaciones de distintos países de la región que se destacan por ofrecer experiencias laborales positivas y construir culturas de trabajo sólidas, a partir de la percepción y experiencia de sus propios colaboradores.

En total, el informe destacó a 200 compañías —100 grandes empresas y 100 pymes— que cuentan con presencia en la región de Latinoamérica y el Caribe.

Los resultados surgen tras encuestar a más de 2,4 millones de empleados en América Latina, cuyas respuestas representan la experiencia laboral de 4,5 millones de colaboradores.