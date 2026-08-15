Salida al Pacífico: Argentina y Chile negocian un marco institucional para exportar la energía de Vaca Muerta

La ministra remarcó que el objetivo del acuerdo debe ser que la cooperación se traduzca en beneficios concretos para ambas partes. Foto: gentileza.

El desarrollo de Vaca Muerta impulsó el sector energético en el país hasta el punto de posicionarlo como uno de los motores de las ventas al exterior, mientras se alcanzan récords de producción hidrocarburífera sin precedentes. En este escenario, Argentina mira al Pacífico y busca concretar un acuerdo de integración energética con Chile para abrir nuevas oportunidades de exportación.

La falta de infraestructura y no tener salida directa por mar hacia los mercados asiáticos son algunas de las claves que motivan las conversaciones entre ambos países para llegar a un acuerdo de integración energética. La ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, brindó detalles sobre las negociaciones y el potencial que ve en esta medida.

La funcionaria viene de recorrer el país, cuya visita incluyó una parada en Vaca Muerta, una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su participación en la décima Mesa de Diálogo del Siesur (Sistema de Integración Energética del Sur), organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un marco jurídico basado en el tratado minero de 1997

«Chile y Argentina juntos serían dinamita», afirmó sin tapujos en una entrevista con Infobae. La ministra destacó la riqueza en materia de petróleo y gas que tiene la región y agregó que el país trasandino cuenta con la infraestructura necesaria para la salida de esos recursos al Pacífico.

Respecto al acuerdo entre ambas naciones, señaló que el primer aspecto prioritario sería establecer un marco jurídico como el que se realizó para la industria minera, lo cual permitiría «planificación, certeza y un apoyo recíproco que hoy es fundamental».

El esquema busca tomar como antecedente el Tratado de Integración y Complementación Minera firmado por Argentina y Chile en 1997. Sobre esa base, ambos gobiernos analizan avanzar hacia un acuerdo específico para el sector energético que establezca un marco institucional y reglas de largo plazo para facilitar nuevas inversiones y proyectos de infraestructura.

Uno de los ejes de la propuesta en negociación es la utilización de la terminal de gas natural licuado (GNL) de Quintero, en Chile, como infraestructura para almacenar y disponer de gas argentino, con la posibilidad de embarcarlo para su posterior comercialización.

La ministra advirtió la necesidad de evitar que vuelvan a repetirse situaciones como los cortes de suministro de gas registrados durante mediados de los 2000. «Por eso son tan importantes los acuerdos bilaterales que den soporte de los Estados a los acuerdos entre privados», comentó.

En relación con los beneficios para su país, explicó que una integración energética con Argentina podría significar que la energía baje de precio para la población chilena, impactando positivamente en distintos sectores.

Por último, Rincón señaló que la sintonía política entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast podría contribuir a destrabar obstáculos y acelerar iniciativas de integración. Sin embargo, remarcó que el objetivo del acuerdo debe ser que esa cooperación se traduzca en beneficios concretos tanto para las comunidades como para las economías de ambos países.