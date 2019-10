Patricia Bullrich tras las elecciones: "fue una derrota con dignidad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que los resultados de las elecciones del domingo, en las que Alberto Fernández se consagró como presidente de la Nación en primera vuelta con el 48,10 % de los votos, representan "una derrota con dignidad" para Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, que obtuvo el 40,37 %, por lo que sostuvo que deja su cargo "con la frente alta".

"Fue una derrota con dignidad. Hicimos todo por mejorar la estrategia de campaña, salimos de la idea de la campaña en redes hacia una en la que decidimos consolidar nuestra identidad política que expresa orgullosamente el 40 por ciento de argentinos hoy y significa una idea de país distinta a la que ganó", dijo a la radio La Red.

Bullrich señaló que a partir de 10 de diciembre próximo Juntos por el Cambio representará "una oposición constructiva, pero defensora de los valores y principios en los que creemos".

“La definición ideológica que hicieron demuestra que nos quisieron poner a nosotros en un lugar que no es cierto. No somos lo mismo que ellos. Ellos representan mafias que gobernaron al país durante años. Es una Argentina que no avanza”, sostuvo en referencia al Frente de Todos.

Dijo además que deja su cargo "con la frente alta, con la decisión de formar parte de una oposición que sea capaz de construir amigablemente con el otro pero poniendo límites cuando el otro quiera repetir formas de gobierno, de atropello que no creemos conveniente".

"No me siento mal hoy", apuntó al destacar que el 40 % de votos alcanzado por el oficialismo representa "la dignidad de una gran parte del país, que está dividido, entre dos formas distintas de verlo".

"Será importante encontrar un punto de encuentro para que no sea una marcha atrás cada vez que cambia un gobierno", puntualizó la ministra.