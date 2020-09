Para Zeballos jugar en dobles es una elección de vida

Horacio Zeballos pasa por un gran momento jugando en dobles y se ilusiona con seguir cumpliendo sus objetivos. Gentileza.

Horacio Zeballos es el mejor doblista que dio Argentina en la historia, con 16 títulos ATP ganados al igual que su coterráneo Guillermo Vilas en la misma especialidad, y pese a que jugando en dupla gana "cinco veces menos" que haciéndolo solo, está conforme con haber apuntado a esa modalidad "simplemente porque fue una elección de vida".

"Siento que en dobles puedo conseguir logros que no los hubiera soñado jugando single, como ganar un Grand Slam o ser Top Ten. Eso se puede dar en dobles, con metas nuevas y estoy trabajando para llegar a eso", afirmó Zeballos, quien está tercero en el ranking.

"Es impresionante haber alcanzado en un récord a Guillermo Vilas. Por supuesto que no era doblista, pero tenía nada menos que 16 ATP jugando en pareja. Por eso yo me sacaba responsabilidad señalando que si no lo alcanzo no es tan grave, es Vila. Pero, lo logré es muy lindo haberlo cumplido", destacó.

A horas de debutar en Roland Garros, Cebolla se mostró entusiasmado con mantener el nivel que lo llevó a consagrarse en Roma la semana última en dupla con el español Marcel Granollers.

"A Francia llegamos con ganas de seguir jugando a este nivel, porque personalmente, más que objetivos en números,me propongo mejorar como tenista. Por ejemplo, el otro día ganamos la final del Master 1000 de Roma pero noté que hubo un par de cositas que tengo que mejorar, y que si lo consigo me va a traer buenos resultados. Por eso, estamos entrenando duro para tratar de llegar a la segunda semana de Roland Garros", aseguró.

"En este momento vamos bien encaminados, estamos segundos en el ranking, para llegar al Máster de Londres, que lo juegan las ocho mejores parejas. Es lo que buscamos y ojalá que sea como la frutilla del postre. Entrenamos mucho en esta burbuja que crearon para todos los jugadores en París", comentó Zeballos.

Su gran presente lo tiene tan motivado como feliz, ya que considera que todo los que está viviendo "es mucho. Es increíble haber ganado un certamen histórico como el romano, que tanto nos gusta a los argentinos por ser cancha de ladrillo. Es un orgullo inmenso, una alegría enorme que noté estos últimos días desde lo físico, dado que estaba muy cansado porque había sido una carga psicológica enorme. La noche que ganamos no pude dormir hasta las 3 de la madrugada y a las 8 estaba despierto".

"Es que esto es algo que jamás me imaginé, ni que lo iba a vivir cuando dejé el single para dedicarme al doble. Empecé a entrenar para ver qué cosas había que hacer para ser mejor doblista. Hubo objetivos nuevos y nos pusimos con el equipo y la familia nuevas metas. Por eso, ser uno de los mejores en lo que hago no tiene nombre, es muy gratificante y satisfactorio", expresó.

Zeballos destacó que "en este presente tiene que ver con mi compañero Granollers, es una gran persona que conozco hace muchos años. Es un gran jugador que tiene una actitud y una lucha dentro de la cancha muy particular. Hay veces que quizás no estamos jugando tan bien, pero sacamos el partido adelante con la fuerza que le ponemos, pero él es mucho más fuerte en ese sentido. Yo lo había enfrentado varias veces y nos llevamos bien adentro y afuera de la cancha".

"En el tenis las burbujas son muy estrictas, porque no podemos ir a otra lugar que no sea del hotel al club". Horacio Zeballos destacó como se mueven durante la pandemia de Coronavirus.

"Lo que pasa es que esta 'nueva normalidad' es muy difícil. Es tratar de planificar semana a semana porque no sabemos qué nos deparará el futuro. En tres días nos enteramos que el certamende Moscú se suspendió y eso nos motivó para viajar a un US Open, que en principio nos generaba muchísimas dudas. Acordamos hacer el esfuerzo e intentar jugar lo que está en el calendario, porque no sabemos qué irá ocurriendo el día después", explicó.

Horacio Zeballos integra una dupla con el españoll Marcel Granollers. Gentileza.

La pandemia de coronavirus la vive entonces, de acuerdo a lo expresado previamente, "con un poco de miedo, tratando de maximizar los cuidados en las mismas burbujas que propone cada torneo, y tomando medidas preventivas al extremo. Pero igual seguimos con el temor del contagio o el falso positivo como el que vivió Guido Pella (hoy debutó en Roland Garros venciendo al italiano Salvatore Caruso), que después se hizo siete tests más y le dieron negativo".