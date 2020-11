Paris Jackson convierte su dolor en música

Comenzó en su cuarto con tan solo una guitarra, pero Paris Jackson convirtió el dolor de una separación reciente en su primer álbum como solista.

Jackson, de 22 años, ha sido una melómana toda su vida y se aventuró a hacer su propia música, pero había dudado llamarse una cantautora hasta ahora. "Es una de las sensaciones más maravillosas que haya tenido'', dijo Jackson a The Associated Press en una entrevista exclusiva.

Describe su etéreo sonido acústico como folk alternativo, muy distinto al de su padre, Michael Jackson. Ser la hija del Rey del Pop le agrega una capa de escrutinio a la vulnerabilidad requerida para lanzar al mundo canciones personales. "Estoy emocionada, estoy nerviosa, pero me siento segura de que la gente que se supone que debe escuchar este disco lo hará. Va a llegar a ellos. Y en cuanto a las críticas y esas cosas, creo que no sabrán realmente cómo criticarlo'', dijo.

A principios de año, Jackson integraba el dúo acústico The Soundflowers con su novio Gabriel Glenn, hasta que ambos terminaron. Describió cuidar de su corazón roto como un "dolor en el pecho'', literal, pero transformó ese dolor en arte. "Fuiste mi todo/Y ahora caigo al suelo'', canta en inglés en su nuevo sencillo "Let Down'', lanzado el viernes pasado.

El tiempo en su habitación resultó en 11 canciones para el álbum conceptual "Wilted'', que saldrá bajo Republic Records el 13 de noviembre. Todas las etapas del duelo están representadas en sus letras: rabia, negación, negociación y aceptación. Pero la última canción, la animada "Another Spring'', revela a una mujer fuerte que permite que sus "heridas afloren''.

Jackson cita muchas influencias musicales, entre ellas de los cantautores Damien Rice, Ray LaMontagne y Conor Oberst. Sus ojos se iluminan al contar que es una "enorme fan'' de la banda de indie rock Manchester Orchestra. Cuando escuchó que su guitarrista, cantante y compositor Andy Hull produciría su primer álbum, estaba extasiada. Voló a Atlanta a trabajar con él y dice que la banda apoyó su sonido. "Todos fueron muy cálidos y amables y mantuvieron este proyecto como algo muy sagrado. Entendieron mi vínculo afectivo con él y entendieron que era mi bebé. No querían hacer nada que no sonara auténticamente mío y sencillamente lo llevaron al siguiente nivel'', dijo Jackson.

Como es bien sabido, Michael Jackson intentó mantener a sus tres hijos pequeños fuera de la luz pública. Tras su muerte en 2009 de una sobredosis del anestésico propofol, Paris y sus dos hermanos -Prince, de 23 años, y Bigi, de 18 (como se hacen llamar)- se fueron a vivir con su abuela, Katherine Jackson. Paris se fue de la casa a los 18 años y estuvo modelando y actuando, pero siempre hacía música.

Paris Jackson le hace un guiño al cine de terror en el video de "Let Down''.

En junio, ella y Glenn tuvieron una serie documental en Facebook Watch llamada "Unfiltered'', que proporcionaba acceso a su vida privada y a la pequeña gira acústica del dúo. En sus testimonios, Jackson reveló sus automutilaciones e intentos de suicidio, y dijo que la música era una manera para canalizar su dolor.

El video musical que acompaña "Let Down'' hace un guiño a su antiguo amor por el cine cruento y de terror. En el clip, el amante del personaje al que interpreta le arranca literalmente el corazón. Una escena recurrente transcurre en la oscuridad del bosque, algo que recuerda al famoso video "Thriller'' de su padre. Al preguntarle qué pensaría él de su música, Jackson objeta. "No sé, yo no soy él, no puedo hablar por él. Pero esperaría que esté feliz, y pienso que estaría entusiasmado porque yo estoy feliz'', expresó.

La pandemia ha puesto al margen la mayoría de las actuaciones musicales y Jackson dice que extraña ver a sus bandas favoritas en vivo y que le gustaría dar algunos conciertos pronto, si las medidas contra el covid 19 lo permiten. Dijo que espera que la música ayude a la gente a sentirse "un poquito menos sola''.

"Yo encontré tanta sanación creando esto. Y hay momentos en los que vuelvo a escuchar ciertas canciones y digo, 'guau, era tan ingenua''', dijo. "Pero en su mayoría, es mucha la gratitud y la alegría que siento al oír estas canciones y ver el desarrollo y la evolución''.

Agencia The Associated Press