Paso en falso para Podoroska en el arranque del 2021

Nadia Podoroska perdió hoy con la española Sara Sorribes por 6-3 y 6-3 en la primera ronda del torneo de Abu Dhabi, que inició la temporada 2021 del circuito WTA.

La rosarina, número 47 en clasificación mundial, no tuvo un buen partido con su servicio y lo pagó caro ante la española de 24 años que se impuso en una hora y 42 minutos de juego.

Podoroska, semifinalista en la pasada edición de Roland Garros y tenista revelación en 2020, dio un mal paso en su arranque de la temporada, que tendrá como primer gran objetivo el Abierto de Australia en Melbourne, previsto del 8 al 20 de febrero.

Seguir adelante siempre es la mejor opción.

Gracias a quienes me alientan a la distancia 🤗

Ahora, todo al dobles! #AbuDhabi



📸 @JJlovesTennis / @WTA pic.twitter.com/GTiXULt8G5 — Nadia Podoroska (@nadiapodoroska) January 7, 2021

"No me sentí competitiva. Me noté poco paciente, es un llamado de atención para seguir trabajando. Fue muy difícil y nunca pude entrar en partido. Pero esto recién empieza", explicó la argentina en conferencia de prensa.

En tanto que en su cuenta de Twitter, agregó: "Seguir adelante siempre es la mejor opción. Gracias a quienes me alientan a la distancia". El próximo torneo en el calendario de la WTA es el que se jugará en Melborune desde el 31 de enero.