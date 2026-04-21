Chelsea fue goleado por Brighton, alcanzó su quinta derrota seguida en la Premier y firmó su peor racha en más de un siglo

Chelsea no levanta: perdió siete de los últimos ocho partidos y está fuera de puestos de clasificación a copas continentales. (AFP)

Chelsea atraviesa un momento crítico. Tras un arranque prometedor con la llegada de Liam Rosenior en enero de este año, el equipo acumula cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar goles -algo que no ocurría desde 1912- y cayó al séptimo puesto, fuera de la zona de clasificación a las copas continentales.

La caída ante el Brighton, además, se trató de un rival directo. El 3-0 no solo profundizó la crisis, sino que además permitió a los locales superarlo en la tabla y ubicarse sextos.

El partido se abrió rápido. A los tres minutos, Ferdi Kadıoğlu aprovechó un rebote tras un córner y puso el 1-0 para el conjunto local.

En el complemento, Brighton amplió la ventaja a partir de una contra: Georginio Rutter abrió hacia la izquierda para Jack Hinshelwood, que definió cruzado para el 2-0. Ya en tiempo cumplido, Danny Welbeck selló la goleada tras un centro de Maxim De Cuyper.

El presente de los Blues preocupa: contando todas las competencias, perdió siete de sus últimos ocho partidos -incluida la eliminación ante PSG por los octavos de final de la Champions League-, una racha que explica su caída en la tabla y el fuerte cuestionamiento al equipo.

Tras la molestia que sufrió ante Manchester United el pasado sábado, Enzo Fernández completó todo el partido ante Brighton. Por su parte, Alejandro Garnacho ingresó por el defensor Wesley Fofana luego del entretiempo y disputó la segunda mitad del partido.