Paulo Londra subió un video trapeando y pidió respetar la cuarentena

El trapero cordobés Paulo Londra grabó hoy un video casero que difundió por sus redes sociales en el que se lo observa cantando y pidiendo a la gente que se quede en sus casas, que “no se asome ni a la terraza, porque afuera hay un virus que nos mata”.





El youtuber, de ascendencia internacional, con esa publicación ya alcanzó casi 2 millones de reproducciones en Instagram, y además la canción fue compartida en el Twitter oficial del Gobierno de Córdoba, en el que agradecieron su mensaje.

“Muchas gracias Paulo Londra por acompañar a los cordobeses en estos momentos y por pedir que nos quedemos todos en casa. Respetar la cuarentena es la única manera que tenemos para salir adelante en esta pandemia de coronavirus. Tenemos que cuidarnos entre todos”, escribieron en la cuenta oficial de la provincia.

La canción, que Londra se autofilmó en la cocina de su casa de Córdoba, dice: “Guardate en casa, siempre fui mejor expresándome cuando me ponen un ritmo. Debes escucharme porque tengo que decirte: quedate en casa no te me asomes ni por la terraza, porque afuera hay un virus que nos mata, encima nos delata que somos vulnerables como ratas”

“Pero bueno, todos somos humanos y ahora estamos en un momento insano que nunca lo buscamos, que nunca lo pensamos, pero igual lo acatamos y debemos cuidarnos, encerrados como hermanos”, siguió.





“Aunque sea embolante, las cosas no son como antes, sé que ahora más que nunca hay gente con hambre, pero bueno, si salimos todo se vuelve distante a que en un futuro todo pueda ensañarse”, se extendió en su canto el cordobés.

Para cerrar, Londra expresó: “Te voy a contar que tengo mucho rap para ‘escupirlo’ acá, directamente desde CBA (Córdoba), ey donde yo soy de extrañar todas esas plazas que me enseñaron de rap, pero ahora tengo que un poquito descansar y decirle a la gente que los tiempos de Dios son perfectos y deseo amor y paz”.