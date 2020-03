Paz Levinson, la sommelier barilochense que triunfa en un oficio dominado por hombres

Mientras estudiaba Letras en Buenos Aires, Paz Levinson lavaba copas en un restaurante para poder pagar su carrera, trabajo en el que una cocinera -deslumbrada por el entusiasmo que irradiaba la joven- marcó su camino para siempre al proponerle estudiar la carrera de sommelier.

Levinson estudió en Buenos Aires y se perfeccionó en Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido y Canadá para llegar a convertirse en la mejor sommelier de Argentina (2012 y 2014), la mejor de America Latina (2015) y la cuarta mejor del mundo (2016).

Fotos: Instagram y Telam

La sucesión de premios le abrió las puertas del mundo y tras un paso por China, se instaló en Francia sin hablar la lengua y donde la sorprendió el machismo imperante en el universo de la gastronomía.

"En Argentina no hay prejuicios hacia las mujeres en la gastronomía y hay paridad. Por el contrario, en Francia me sorprendió el contexto diferente, me encontré con cierto machismo. No había mujeres a cargo de la carta de vinos y en puestos altos", confió en diálogo telefónico con Télam la catadora nacida en Bariloche en 1978.

Y acotó: "La relación con los chef fue muy difícil porque hay discriminación y también con el cliente tradicional francés, que espera que un hombre le hable o recomiende vino y no una mujer".

"Casualidad o no pero los trabajos más importantes los tuve con mujeres. Me siento muy cómoda pero no lo busqué, sucedió y me doy cuenta que se forjó una relación donde me siento más escuchada, comprendida y con confianza para avanzar en los proyectos", dijo Levinson, quien reside en Paris.

La sommelier trabaja desde hace dos años con la multipremiada chef Anne-Sophie Pic en sus restaurantes de Francia, Suiza y Reino Unido.