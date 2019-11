Peligro en la calle Mendoza

Neuquén

He perdido la cuenta de las veces que me he referido públicamente al tema, en el pensamiento de que “la gota horada la piedra”.

La calle Mendoza, devenida en mano única desde hace un tiempo, se ha convertido en un peligro diario, considerando que su desnivel en bajada hacia el centro, desde Leloir hasta el cementerio Central, es significativo.

Con un tránsito mayormente de camiones de gran porte, diariamente se producen accidentes en su intersección con diagonal España, que recibe vehículos de esa misma diagonal desde la Avda. Argentina, comprometiendo seriamente las propiedades de quienes vivimos en esa intersección, especialmente en la ochava sur, adonde van a parar violentamente los autos siniestrados por efecto físico.

A ello se agrega que la calle Mendoza, después de un arreglo en una cámara registro de agua, ha quedado con alteraciones en el asfalto hasta el cementerio, lo que la hace más complicada para los vecinos -especialmente hay mucha gente con problemas de salud (Axis, rehabilitación)-.

Por todo ello, me permito solicitar a quienes corresponda, la colocación de un reductor de velocidad al llegar a la intersección antedicha.

Se evitaría “vivir con el corazón en la boca” todo el tiempo -lo que no es justo para nadie- en una ciudad que crece aceleradamente y no siempre pensando en las pequeñas cosas que hacen al bienestar y seguridad de la gente/el contribuyente.

Aprovecho, en otro orden de cosas, a preguntar por qué no se realizó el acto institucional-popular del aniversario de Cutral Co (22/10/2019). El hecho lamentable de la muerte de un niño-habitante, cuyo duelo se cumplió amplia y dignamente, no justificó dejar pasar el homenaje que sus pobladores de antaño y actuales merecen. No se debe confundir “festejo” con recordación austera y respetuosa, ignorando los deseos del pueblo y la historia misma.

Marta Irene Verdenelli

DNI 3.860.435