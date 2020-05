Pensamiento lateral para escapar del aislamiento

A través de sus redes sociales, Belén comenta las reglas del juego.

“Un hombre se encontraba bajando las escaleras de un edificio cuando repentinamente se dio cuenta que su esposa había muerto. ¿Cómo lo supo?”. La pregunta aparece de pronto en una historia de Instagram y el problema a resolver queda retumbando en la cabeza. Si bien parece que al enunciado le falta información, para llegar a la respuesta hay que salir de la lógica habitual y utilizar el pensamiento lateral.





Combatir el aburrimiento luego de varias semanas de aislamiento empieza a convertirse en un desafío complejo y resolver este tipo de problemas es una salida creativa y diferente. Así lo entendió la actriz Belén Azar (@belu.azar en Instagram), que todos los días, a las 20, invita a sus seguidores a poner la mente en acción con una situación a resolver.

“Todo empezó en los primeros días del aislamiento. Arranqué con un par de amigos y amigas para divertirnos un rato. De repente empezó a crecer y ahora, además de haber un ránking, juega gente de muchas partes del país”, comenta la actriz, sobrina del reconocido actor de la región Gustavo Azar.

Para Belén la dinámica del juego genera un momento de encuentro entre quienes están participando. Durante una hora los seguidores le hacen preguntas que ella responde a través de sus historias con un “si, no o irrelevante” o a veces da pequeñas pistas que ayudan a descifrar el enigma.

“¿Lo llamaron por teléfono? No. ¿La esposa estaba enferma? Si. ¿Alguien gritó? No. ¿El edificio era un hospital? Si”.



Ejemplo de uno de los tantos problemas planteados por Belén.



“El pensamiento lateral es bárbaro. Tiene algo que cuando lo entrenás, empezás a ver las cosas con distintos enfoques. Se trata de ser más creativos, de cuestionarte todo. En este tipo de problemas hay cosas que damos por supuesto que al final no son”, indica.

Con el correr de los días la convocatoria fue creciendo y hoy son casi 200 personas las que desde las 20 entran a Instagram para resolver el acertijo del día en vivo. Hay otros que eligen participar después, sin el apuro de la competencia, y en total llegan a ser 400 por día que se prenden a buscar una solución.

“El juego indefectiblemente crea vínculos. Hay enojos, quejas y risas, se juega con pasión, jugamos en serio y lo damos todo”, cuenta Belén que agrega que hay un ránking, donde el primero en acertar la resolución se lleva 3 puntos, del segundo al décimo 2 puntos y del onceavo al vigésimo, uno.

“¿El esposo era médico? No. ¿Se lo anunciaron por el altoparlante? No. ¿Fue algo qué pasó que lo hizo darse cuenta? Si. ¿Vio pasar a alguien corriendo? No. ¿La esposa era médica? Irrelevante”.



El pensamiento lateral es bárbaro. Tiene algo que cuando lo entrenás, empezás a ver las cosas con distintos enfoques”. Explicó Belén Azar, que todas las noches propone un juego nuevo.



Este tipo de problemas requieren salir por un rato del pensamiento lógico de ir paso a paso para resolverlo sino que tiene muchas aristas desde donde encararlos.

“Es divertido porque es algo a lo que uno no esta acostumbrado. Es emocionante ver como la gente, a medida que pasan los días, responden con mayor velocidad y avanzan puestos en el ránking. Es una salida creativa al aislamiento”, comenta la actriz que aprovecha su costado teatral para mantenerse activa.

Desde que inicio el aislamiento se terminaron los ensayos, la actividad teatral cayó, no pudo estrenar una obra y varios proyectos quedaron en stand by pero las redes sociales le permitieron encontrar un lugar donde combinar su trabajo con el entretenimiento. “En realidad el juego es un momento de encuentro y el humor, en lo teatral, también ayuda a eso. Me interesa hacer esa búsqueda, estaba trabajando una obra donde la propuesta inicial es un juego”, agrega.

Resolver problemas de pensamiento lateral nos hace encarar los problemas utilizando otros puntos de vista, ayuda a la imaginación y permite ver la cosas con otro enfoque.





“Hay personas que me agradecen porque se divierten y están un rato largo jugado y se despejan un poco. Pero poder hacer esto a mi también me ayuda mucho y me salvó en esta cuarentena”, se sincera.

“¿Se dio cuenta porque la vio caerse por la escalera? No. ¿Escuchó el ruido de los médicos trabajando? No. ¿La esposa estaba conectada a algún aparato de respiración artificial? Si”.

La respuesta: la esposa estaba conectada a un respirador artificial, mientras el hombre bajaba las escaleras del hospital se cortó la luz, no funcionaron los generadores y ahí se dio cuenta.