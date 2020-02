Pereyra irá por otro mandato frente al sindicato de Petroleros Privados

El cuerpo de delegados y la comisión directiva del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, solicitaron a su actual titular, Guillermo Pereyra, que se presente nuevamente a elecciones como candidato a secretario general.

Pereyra asumió por primera vez al frente del gremio en 1984, y desde entonces lleva 36 años siendo el titular del sindicato.

“Acepté el pedido pero con la condición de que se mantenga toda la actual dirigencia para que no haya internas”, aseguró Pereyra a Energía On y detalló que las elecciones aún no tienen fecha pero podrían ser entre agosto y septiembre.

El reglamento del sindicato marca que los comicios deben realizarse al menos 90 días antes de la finalización del mandato en curso. El actual mandato de Pereyra vence el próximo 12 de diciembre.

“Una vez que se designe la junta electoral se van a desencadenar los plazos y las fechas de las elecciones”, indicó Pereyra ante la consulta.

La continuidad del dirigente fue cuestionada semanas atrás en la gran asamblea que el gremio realizó en Añelo ante más de 10.000 afiliados cuando varios afiliados plantearon que era hora de apostar a una renovación.

El anuncio del pedido de la comisión directiva fue realizado hoy por el secretario gremial, Marcelo Rucci, en todo un gesto político interno al gremio, dado que se erigía como uno de los postulantes al reemplazar los 36 años de mandato del “caballo” Pereyra.